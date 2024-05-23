الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصين: كوكبة الأقمار الصناعية بكين -3 سى تلتقط أول صورة لها

الأقمار-الصناعية
الأقمار-الصناعية

التقطت كوكبة الأقمار الصناعية بكين -3 سي أول صورة لها والتي تظهر محطة أرضية للقمر الصناعي في بكين وتضمن مجموعة من المباني التي تتميز بنسيج واضح وتفاصيل غنية وألوان نابضة بالحياة.

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وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم الخميس، أن الكوكبة المذكورة ستعمل أقمارها الأربعة ضمن شبكة مصفوفة على مراحل، ما يوفر الدعم لمجالات مثل إدارة موارد الأراضي، ومسح الموارد الزراعية، ورصد البيئة الإيكولوجية، والتطبيقات الحضرية.

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وكانت الصين قد أطلقت صاروخًا حاملًا من طراز لونج مارش-2 دي يوم الإثنين الماضي، لإرسال كوكبة الأقمار الصناعية بكين -3 سي إلى مدار محدد مسبقًا. وستستخدم الكوكبة في المقام الأول لتوفير بيانات الأقمار الصناعية للاستشعار عن بُعد ذات دقة مكانية وزمانية عالية.

كوكبة الأقمار الصناعية بكين -3 سي أرضية للقمر الصناعي الموارد الزراعية البيئة الإيكولوجية لتطبيقات الحضرية

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