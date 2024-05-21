الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سفارة الصين بالقاهرة: نستهدف زيادة التعاون مع مصر في الحوسبة والذكاء الاصطناعي

أكد الوزير المفوض بالسفارة الصينية في مصر تشانغ تشاو يانغ أن بلاده تستهدف زيادة التعاون مع مصر لخلق نقاط نمو جديدة في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، ودعم التحول الرقمي في مصر.

الذكرى الـ10 للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر
وقال تشانغ تشاو يانغ - في كلمته خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، على هامش إطلاق "هواوي" العالمية في مصر أول "سحابة" بالمنطقة لتعزيز نمو قطاع الاتصالات - "إن هذا العام يصادف الذكرى الـ10 للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر"، مشيرا إلى أن مصر أول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين، كما أنها من أوائل الدول التي أنضمت إلى مبادرة "الحزام والطريق". 

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وأضاف: أنه "خلال السنوات الأخيرة، وبتوجيهات من حكومتي البلدين، تم التوافق العميق بين مبادرة "الحزام والطريق" في إطار رؤية مصر 2030 التي أظهرت التعاون العملي في العديد من المجالات، مثل التنمية الخضراء والتحول الرقمي، فضلا عن التوافق في النقاط البارزة التي ضخت حيوية وقوة دفع جديدة في تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين".

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ونوه إلى الدور النشط والفعال الذي لعبته "هواوي" في تعزيز وتطوير صناعة الاتصالات المحلية في مصر، وتنمية المواهب الرقمية الشابة الوفاء بمسؤولياتها الاجتماعية، معربا عن التطلع إلى التأثير التحويلي لسحابة "هواوي" في مصر على النظام البيئي الرقمي المحلي، والفرص غير المحدودة التي ستجلبها لمصر في العصر الرقمي الجديد. 

جدير بالذكر أن السحابة تضم جميع البيانات والخوادم، وقد جاء اختيار مصر لتكون المركز الإقليمي "مركز البيانات السحابي" على مستوى شمال إفريقيا، والذي يعد واحدا من ضمن 30 مركزا عالميا لدعم الجهود الحكومية في تعزيز ثقافة الابتكار التقني، ودفع عجلة التحول الرقمي تحقيقا لرؤية مصر 2030.
 

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