وزير خارجية الصين يصل كازاخستان لحضور اجتماع منظمة شنجهاى للتعاون

وصل وزير الخارجية الصيني وانج يي، أمس الإثنين، إلى كازاخستان للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة شنجهاي للتعاون.

وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن)، أن وانج يي أجرى خلال زيارته، محادثات مع مسؤولين من كازاخستان ركزت بشكل أساسي على العلاقات التجارية بين البلدين.

كما ناقش وزراء خارجية منظمة شنجهاي للتعاون، خلال الاجتماع، عددا من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التطور والتعاون في المرحلة القادمة.

وتأتى زيارة وانج يي، إلى كازاخستان في أعقاب رحلة إلى طاجيكستان استمرت يومين بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.