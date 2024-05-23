بيان جديد من "الضرائب" بشأن تعامل الممولين مع "الإيصال الإلكترونى"

قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، إن مصلحة الضرائب تسعى دومًا للتيسير على الممولين وذلك من خلال توفير مركز دعم فني مجاني، والذي تم استحداثه بالآونة الأخيرة للتماشى مع الطفرة التكنولوجية والتحول الرقمي، وهذا المركز يمد يد العون للممولين ويساعدهم في حل المشكلات التقنية التي تواجههم عند الدخول على منظومة الإيصال الإلكتروني.

تقديم العديد من الخدمات

وأوضحت أن مركز دعم التحول الرقمي يقدم العديد من خدمات الدعم الفني حول منظومة الإيصال الإلكتروني، مثل تقديم المساعدة على إضافة كود النشاط الدولي، حيث يتم التأكد من كود النشاط الدولى الخاص بالممول على المنظومة، وفي حال الخطأ يتم تصحيحه من قِبل المصلحة ومن ثَم إضافته على جهاز نقاط البيع POS، مشيرة إلى أنه يمكن تفادى ذلك من خلال مطابقة الممول لكود النشاط الدولى المضاف على البطاقة الضريبية أو وثيقة البيانات.

وأشارت إلى أن مركز دعم التحول الرقمي يقوم أيضًا بشرح عملية التكويد للممول، وفي حالة استمرار عدم قدرة الممول على إضافة الأكواد يتم إحضار جهاز الـPOS مباشرة لمركز التحول الرقمى ومساعدة الممول في عملية التكويد، كما يتم تقديم الدعم لحل المشكلات الخاصة بأجهزة الـPOS للوقوف على المشكلات وحلها.

ويتم كذلك المساعدة في تفعيل خاصية إصدار الإيصالات B2C Tag بواسطة رقم تسجيل الشركة، موضحة أن مركز التحول الرقمي يحرص على تدريب الممولين على عملية إصدار الإيصالات، مشيرة إلى أنه يتم تقديم خدمات الدعم الفني أيضًا للمساعدة في تغيير النظام المحاسبي للشركة، حيث تتم المتابعة مع الشركة من قِبل فريق الدعم الفني وتقديم كل سبل الدعم، هذا بالإضافة إلى توضيح خطوات عملية التكامل مع المنظومة من خلال ملف SDK ويتم المتابعة مع فريق تكنولوجيا المعلومات الخاص بالشركة حتى إتمام عملية التكامل.



ولفتت إلى وجود مركز دعم التحول الرقمي للإيصال الإلكتروني "بمبنى الخزانة العامة أمام محطة مترو سعد زغلول وللتواصل عبر الإيميل [email protected]"، مشيرة إلى أن مركز الاتصالات المتكامل يتلقى كل الاستفسارات عبر الخط الساخن «١٦٣٩٥».