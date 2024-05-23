ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ14 مليون جنيه

أعلنت وزارة الداخلية أنه استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد، فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن - خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 14 مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الضربات الأمنية لتجار العملة.