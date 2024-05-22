"الداخلية" تدك بؤرة إجرامية شديدة الخطورة فى القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كمية من المواد والأقراص المخدرة بحوزة عناصر بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بالقليوبية بقصد الاتجار، بقيمة مالية بلغت أكثر من 5 ملايين جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام بؤرة إجرامية شديدة الخطورة تضم 3 عناصر إجرامية بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق محافظة القليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وبحوزتهم 55 كيلوجرامًا لمخدر الحشيش، و10 كيلوجرامات لمخدر الهيدرو، وكمية لمخدر الأفيون، و10 آلاف قرص من عقار الترامادول المخدر، وطبنجة، وعدد من الطلقات، وسلاح أبيض، وميزان.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ5.4 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.