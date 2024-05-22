الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحرير 480 مخالفة عدم ارتداء خوذة وسحب 1328 رخصة

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 480 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة والفرعية مع رفع 38 سيارة متروكة بالشوارع وسحب 1328 رخصة لعدم وجود الملصق الإلكتروني، بهدف تحقيق الانضباط في الشارع، خلال حملات موسعة شنتها خلال 24 ساعة.

وشددت على قائدي الدراجات النارية بضرورة الالتزام بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين حفاظًا على أرواح المواطنين، ما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية الملصق الالكتروني

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