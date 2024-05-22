الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط سائق ميكروباص لم يلتزم بالتعريفة المقررة بالإسكندرية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

كشفت الأجهزة الأمنية عن تفاصيل ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن قيام قائد سيارة أجرة "ميكروباص" بالإسكندرية بتقسيم خط السير لزيادة أجرة الركوب المُقررة. 

بالفحص وبسؤال الشاكي، أفاد بأنه استقل السيارة المشار إليها من منطقة المنشية متوجهًا إلى منطقة العوايد ودفع تعريفة الأجرة المقررة وعند وصول سائق السيارة إلى منطقة سموحة قام بإنزال الركاب رغم تقاضيه قيمة التعريفة المقررة له ورفض التوصيل إلى منطقة العوايد إلا بعد تقاضى أجرة أخرى.

تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

الأجهزة الأمنية فيس بوك ميكروباص منطقة المنشية

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