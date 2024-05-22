الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غلق شارع 9 بالمعادى.. إليك التحويلات المرورية

التحويلات المرورية
التحويلات المرورية

أعلنت الإدارة العامة لـمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامنًا مع استكمال تنفيذ أعمال الصرف الصحى بشارع 9 بمنطقة المعادى بالقاهرة.

وأوضحت الإدارة العامة لمرور القاهرة، أن الأعمال تستلزم الغلق الكلى لشارع 9 بالمعادي بداية من تقاطعه مع شارع 83 وحتى تقاطعه مع شارع 87.

وأشارت إلى أنه سيتم تنفيذ الأعمال يومى الخميس والجمعة الموافقين 23، 24 /5/2024 ليلًا ونهارًا.. ما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

القادم من شارع 9 يسلك يسارًا شارع 83 فيمينًا شارع القنال فيسارًا شارع عرابى فيمينًا شارع 11 وصولًا لشارع 87.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الإدارة العامة لمرور الخدمات المرورية أعمال الصرف الصحي شارع 9 بمنطقة المعادى

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