الأمن يكشف ملابسات اختطاف شخص وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة

كشف رجال الأمن بالقاهرة ملابسات واقعة اختطاف أحد الأشخاص وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة.

تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من مواطن بقيام بعض الأشخاص "غير معلومين لديه" باقتياده داخل سيارة وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بدعوى وجود خلافات بينهم وبين والده، وعقب ذلك قاموا بتركه بمحافظة المنوفية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وهما عاطلان - مقيمان بنطاق محافظة المنوفية.

واعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار اليه بتحريض من شريك والد المجني عليه "محبوس على ذمة قضية".

وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستخدمة في إرتكاب الواقعة وكذا إيصالات الأمانة المشار إليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.