القبض على متهم بالنصب والاحتيال على أهالي عابدين

ضبط رجال الأمن أحد الأشخاص بالقاهرة؛ لممارسته نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين.

تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من مندوب بإحدى شركات الاستيراد والتصدير كائنة بمحافظة الجيزة، بتضرره من أحد الأشخاص؛ لقيامه بالنصب عليه عن طريق شراء 9 هواتف محمولة وإيهامه بتسديد المبلغ المطلوب على حساب الشركة بالبنك، إلا إنه اكتشف بعدم وصول المبلغ المالى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة طالب مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق، وأقر باستئجار محل هواتف محمولة كائن بدائرة قسم الشروق، واستغلاله فى النصب على مالكي شركات الهواتف المحمولة والإلكترونيات بدعوى شراء كميات من الهواتف المحمولة للإتجار بها وقيامه بتزوير إيصالات التحويل الخاصة بقيمة الهواتف على حسابات مندوبي شركات بيع الهواتف المحمولة والإلكترونيات، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها داخل مسكنه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.