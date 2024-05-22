الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القبض على متهم بالنصب والاحتيال على أهالي عابدين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ضبط رجال الأمن أحد الأشخاص بالقاهرة؛ لممارسته نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين.

تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من مندوب بإحدى شركات الاستيراد والتصدير كائنة بمحافظة الجيزة، بتضرره من أحد الأشخاص؛ لقيامه بالنصب عليه عن طريق شراء 9 هواتف محمولة وإيهامه بتسديد المبلغ المطلوب على حساب الشركة بالبنك، إلا إنه اكتشف بعدم وصول المبلغ المالى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة طالب مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق، وأقر باستئجار محل هواتف محمولة كائن بدائرة قسم الشروق، واستغلاله فى النصب على مالكي شركات الهواتف المحمولة والإلكترونيات بدعوى شراء كميات من الهواتف المحمولة للإتجار بها وقيامه بتزوير إيصالات التحويل الخاصة بقيمة الهواتف على حسابات مندوبي شركات بيع الهواتف المحمولة والإلكترونيات، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها داخل مسكنه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رجال الامن مديرية امن القاهرة محافظة الجيزة قسم شرطة الشروق

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