الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الداخلية تتصدى للمتلاعبين بأسعار الخبز.. ضبط 26 طن دقيق مدعم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة - خلال 24 ساعة - ضُبط خلالها حوالي 26 طن دقيق أبيض، بلدي مدعم.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية الرقابة الامن العام زير الداخلي شرطة التموين

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