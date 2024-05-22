ضبط المتورطين في سرقة أغطية بالوعات الصرف بالتجمع

كشف رجال الأمن بالقاهرة عن ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن سرقة أغطية بالوعات الصرف بالقاهرة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام أحد الأشخاص بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي بأحد العقارات بمنطقة التجمع الثالث بالقاهرة ووضعها داخل سيارة أجرة تاكسي.

بالفحص تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة سائق وعاطل "لأحدهما معلومات جنائية" وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 3 غطاء صرف صحي.

واعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص في سرقة أغطية البالوعات وإعترفا بسرقة 4 أغطية، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.