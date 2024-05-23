الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيفية حماية البشرة من تأثير الموجة الحارة

البشرة
البشرة

تعتبر موجات الحر الشديدة ظاهرة طبيعية تتزايد في ظل التغيرات المناخية العالمية، ويُعزى إليها العديد من التأثيرات السلبية على الصحة العامة، ومن بينها التأثير المباشر على البشرة، وتؤثر درجات الحرارة المرتفعة على الجلد بطرق متعددة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات وقائية لضمان حماية البشرة والحفاظ على صحتها.

خلال السطور التالية نستعرض تأثير موجة الحر على البشرة وكيفية الوقاية منها:

تأثير موجة الحر على البشرة

الجفاف: تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى زيادة التعرق وفقدان الجسم للسوائل، مما يسبب جفاف البشرة. يصبح الجلد أقل مرونة وأكثر عرضة للتشققات والتهيج.
 حروق الشمس: تتسبب أشعة الشمس القوية في إلحاق أضرار مباشرة بالجلد، مسببة حروق الشمس. يتعرض الجلد للإشعاع فوق البنفسجي (UV) الضار، مما يؤدي إلى الاحمرار، التورم، والألم.

التصبغ والبقع الداكنة: يمكن أن تحفز الأشعة فوق البنفسجية إنتاج الميلانين في الجلد، مما يؤدي إلى ظهور بقع داكنة وتصبغات غير مرغوبة.

الشيخوخة المبكرة: التعرض المستمر لأشعة الشمس يساهم في تسريع عملية الشيخوخة الجلدية، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة والبقع العمرية.

الالتهابات الجلدية: يمكن أن يؤدي التعرق الزائد والرطوبة إلى انسداد المسام، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالالتهابات الجلدية وحب الشباب.

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كيفية الوقاية من تأثير موجة الحر على البشرة

استخدام واقي الشمس: يجب تطبيق كريم واقي من الشمس بعامل حماية (SPF) لا يقل عن 30، وإعادة تطبيقه كل ساعتين، خاصة بعد السباحة أو التعرق.

الترطيب الجيد: شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم والبشرة، واستخدام كريمات مرطبة تحتوي على مكونات مثل الهيالورونيك أسيد والجلسرين.

ارتداء الملابس المناسبة: اختيار ملابس فضفاضة وخفيفة، والأفضل أن تكون ذات ألوان فاتحة وقماش يسمح بتهوية الجلد. يمكن ارتداء قبعات واسعة الحواف ونظارات شمسية لحماية الوجه والعينين.

تجنب الشمس المباشرة: قدر الإمكان، يجب تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة (من الساعة 10 صباحًا حتى 4 مساءً). البقاء في الظل واستخدام المظلات عند التواجد في الهواء الطلق.

العناية بعد التعرض للشمس: بعد التعرض للشمس، من المهم تهدئة البشرة باستخدام مرطبات مهدئة مثل الألوفيرا أو الكريمات التي تحتوي على مكونات مهدئة.
 

التغذية السليمة: تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل الفواكه والخضروات يمكن أن يساعد في حماية الجلد من الأضرار الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس.

من خلال اتباع هذه النصائح، يمكن الحد من الأضرار التي تسببها موجات الحر على البشرة والحفاظ على صحتها ونضارتها. فالوقاية والتوعية هي المفتاح لحماية البشرة من التأثيرات السلبية للمناخ الحار.

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