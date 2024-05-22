الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صندوق النقد العربي يعلن انعقاد مائدة مستديرة لتحسين الاستجابة والقدرات لمواجهة الصدمات.. غدا

صندوق النقد العربي
صندوق النقد العربي

أعلن صندوق النقد العربي، أنه سيتم عقد المائدة المستديرة رفيعة المستوى المصاحبة للاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية حول “تحسين الاستجابة والقدرات لمواجهة الصدمات وتعزيز النمو: دور السياسات الاقتصادية والاحترازية الكلية”، غدًا الخميس الموافق 23 مايو 2024 بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
 

يشارك في اللقاء عددا من الوزراء والمحافظين ومسؤولين رفيعي المستوى من الدول العربية يمثلون وزارات المالية والاقتصاد والمصارف المركزية إلى جانب عدد من المؤسسات والهيئات العربية. كذلك يشارك في هذا الملتقى عدد من المؤسسات المالية الدولية.
 

في هذا السياق، أشار الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي، إلى أهمية ورشة الطاولة المستديرة في الحوار حول سبل الوصول لرؤية شاملة بخصوص تحقيق التوازن بين دعم النمو ومواجهة الصدمات، كذلك تبادل الرؤى والأفكار والتجارب حول تصميم السياسات المالية والنقدية وسياسات القطاع المالي اللازمة لبناء القدرة على الصمود في ظل بيئة إقتصادية مليئة بالتحديات. كما أكد سعادته على تعزيز دور السياسة المالية في دعم النمو الشامل والمستدام، من خلال إصلاحات النظام الضريبي المعززة للإنتاجية، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وسياسات التنويع الاقتصادي. 


 

"المشاط": التحديات التي يواجهها الوطن العربي تتطللب استمرار تطوير المؤسسات

يذكر أن الدكتورة رانيا المشاط ألقت الكلمة الافتتاحية للاجتماعات حيث أوضحت أن مصر قدمت نموذجًا للتعاون مع المؤسسات والهيئات المالية العربية التي كانت داعمًا لتوجهات الدولة المصرية لتحقيق التنمية في مختلف المجالات، وزيادة الانفتاح على إشراك القطاع الخاص في جهود التنمية.

 

وسلطت الضوء على التعاون الكبير من المؤسسات والصناديق العربية في تمويل البرنامج الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، تلك البقعة الغالية من أرض مصر، حيث نفذت مصر برنامجًا طموحًا بدعم مباشر من القيادة السياسية وتمويل المؤسسات العربية، ساهم في تنفيذ مشروعات بناءة، منها على سبيل المثال لا الحصر، مشروع التجمعات التنموية، ومنظومة معالجة مياه الصرف الزراعي والصناعي ببحر البقر – الأكبر من نوعها في العالم - التي توفر مياه صالحة لري 400 ألف فدان، ومحطة معالجة مياه المحسمة.

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"المشاط": التحديات التي يواجهها الوطن العربي تتطللب استمرار تطوير المؤسسات

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