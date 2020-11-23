مدبولى: محطة صرف و300 مليون جنيه لمواجهة الأمطار في الإسكندرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة تحديات التخلص من مياه الأمطار في محافظة الإسكندرية.وخلال استعراض الجهود التي قامت بها شركة الصرف الصحي بالإسكندرية للتعامل مع التداعيات السلبية لكميات الأمطار بالمحافظة، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بالتنسيق مع وزارة الأوقاف؛ للحصول على الـ70 فدانًا، التي تتبعها لإنشاء محطة الصرف الصحي المطلوب تنفيذها في المنطقة الشرقية، مع منح الوزارة قطعة أرض بديلة في مدينة برج العرب الجديدة.ووافق الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الاجتماع، على المشروعات والأعمال المقترحة بعد مراجعتها مع عدد من الجهات الفنية؛ سواء الكلية الفنية العسكرية، أو الهيئة الهندسية، مع إتاحة 300 مليون جنيه على الفور للبدء في تنفيذ هذه الأعمال.من جانبه، شرح رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية الإجراءات التي اتخذتها الشركة لمواجهة أزمة الأمطار التي شهدتها المحافظة خلال الفترة من عام 2015 حتى عام 2020، موضحًا في ضوء ذلك أنه تم رصد اعتمادات مالية تصل إلى أكثر من 500 مليون جنيه لمواجهة هذه الأزمة تضمنت تدعيم أعمال شفط مياه الأمطار، وكذا تدعيم شبكات ومحطات رفع ومحطات معالجة بكل مناطق الخدمة بالمحافظة.