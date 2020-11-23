رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 23 نوفمبر 2020 الموافق 08 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدبولى: محطة صرف و300 مليون جنيه لمواجهة الأمطار في الإسكندرية

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 05:33 م
مدبولى
مدبولى
محمد إبراهيم
طباعة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة تحديات التخلص من مياه الأمطار في محافظة الإسكندرية.

وخلال استعراض الجهود التي قامت بها شركة الصرف الصحي بالإسكندرية للتعامل مع التداعيات السلبية لكميات الأمطار بالمحافظة، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بالتنسيق مع وزارة الأوقاف؛ للحصول على الـ70 فدانًا، التي تتبعها لإنشاء محطة الصرف الصحي المطلوب تنفيذها في المنطقة الشرقية، مع منح الوزارة قطعة أرض بديلة في مدينة برج العرب الجديدة.

ووافق الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الاجتماع، على المشروعات والأعمال المقترحة بعد مراجعتها مع عدد من الجهات الفنية؛ سواء الكلية الفنية العسكرية، أو الهيئة الهندسية، مع إتاحة 300 مليون جنيه على الفور للبدء في تنفيذ هذه الأعمال.
من جانبه، شرح رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية الإجراءات التي اتخذتها الشركة لمواجهة أزمة الأمطار التي شهدتها المحافظة خلال الفترة من عام 2015 حتى عام 2020، موضحًا في ضوء ذلك أنه تم رصد اعتمادات مالية تصل إلى أكثر من 500 مليون جنيه لمواجهة هذه الأزمة تضمنت تدعيم أعمال شفط مياه الأمطار، وكذا تدعيم شبكات ومحطات رفع ومحطات معالجة بكل مناطق الخدمة بالمحافظة.

موضوعات متعلقة

الحكومة تعلن ضوابط واشتراطات البناء.. ومرحلة انتقالية 6 أشهر

قاتل زوجته فى الإسكندرية: قطعتها بالمنشار وهى على قيد الحياة

مع انتشار الموجة الثانية.. أعراض جديدة لفيروس كورونا

العثور على جثة مدير شركة مقتولًا بالرصاص داخل مكتبه بالقليوبية

الصور

image description

معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا

image description

قرعة مسابقة الدوري

image description

افتتاح معرض الطفولة المبكرة بـ 3 آلاف إصدار علمي وأدبي بجامعة أسيوط

image description

عضو الشيوخ بأسيوط يصوت بانتخابات النواب: ويؤكد أهمية المشاركة

image description

125 جمعية تستلم مواد غذائية من «تحيا مصر» بدمياط

الأكثر قراءة

كم يتقاضى عضو مجلس النواب ورئيسه شهريًا؟

رعد وبرق ومنخفض جوى.. خريطة سقوط الأمطار خلال 72 ساعة

مع انتشار الموجة الثانية.. أعراض جديدة لفيروس كورونا

وزير التعليم العالى يعلن خبرًا مهمًا بشأن لقاح كورونا

إنفوجراف

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

حقيقة انقطاع الكهرباء على الأرض 3 أيام متواصلة

نجم الساعة

«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

منوعات

البيئة: تلوث الهواء من أسباب الوفاة المبكرة بأوروبا

ما هي قائمة الإجازات الرسمية 2021 التي يترقبها المصريين في العام الجديد

منظمة: إغلاق الدول أدى لخفض انبعاثات الملوثات وغازات الاحتباس الحراري

إيطاليا تعلق أنشطة مزارع المنك بسبب مخاطر كورونا

أيام زمان

كيف حفزت أغنية «لولاكي» لاعبي منتخب مصر في كأس العالم؟

لماذا طلب رشدي أباظة شراء «سيارة هليكوبتر»؟

حكاية حلاق الملك فاروق الذي طلب التنازل عن الجنسية المصرية

«صوفيا لورين».. أحبها كاري جرانت بعد أول مقابلة.. وضربت فرانك سيناترا بالكرسي

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
«الأوقاف والثقافة» يطلقان سلسلة رؤية للنشء
د. منى حلمى
حلم يزداد تعثرًا.. تكثر عوائقه.. يتضامن أعداؤه ضدى
د.أحمد الخميسى
فصل الأدب عن الدين معركة متجددة
ماجد حبته
قمة العشرين.. بين أزمتين
المزيد

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يوضح سبب عدم تسعير المجلد الثالث من أعمال علي الراعي

جديد خيرى حسن.. «يا صاحب المدد.. سيرة شاعر ومسيرة وطن»

ثقافة المنيا تناقش «كيفية التعايش مع فيروس كورونا»

وفاة أمين صندوق اتحاد الكتاب إيهاب الورداني