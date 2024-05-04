"صبور" يهنئ شعب مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد

وجّه النائب المهندس أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ، التهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة بالخير والبركات على الوطن بكامله.

وقال صبور، بمناسبة الاحتفال بـ عيد القيامة المجيد التهنئة إن المصريين يشاركون بعضهم البعض أفراحهم وأحزانهم وأعيادهم كونهم نسيج اجتماعي واحد وصلب على مدى الدهر، ووحدتهم تتجسد فيها معاني الوطنية ومسيرة التلاحم على مر العصور.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الجميع كشركاء في الوطن تشاركوا في دحر الإرهاب والتصدي للمخاطر والتطرف، فمصر هى مسيرة وطن جسد للإنسانية على مر التاريخ، قيم السمو والحضارة والنماء والوحدة الوطنية.

واختتم صبور حديثه، داعيا الله أن تظل مصر حصن الأمن والاستقرار، ورمزًا ومنارة تضيء للعالم بفضل وحدة أبنائها ورعايتهم، سائلا أن يعم الخير على المصريين جميعا في وطن تعلوه قيم الأمن والاستقرار والتعاون والتسامح والإخاء، والسير في درب بناء الجمهورية الجديدة.

المصريين الأحرار يشارك احتفالات الإنجيلية بعيد القيامة

شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، احتفالات الطائفة الإنجيلية في مصر بأعياد القيامة المجيدة، والتي أقيمت في الكنيسة بمصر الجديدة وسط أجواء مفعمة بالفرح والبهجة.

ترأس الاحتفال الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، بحضور كوكبة من القيادات التنفيذية والأمنية والشخصيات العامة.



ورافق النائب الدكتور عصام خليل وفدا للحضور والتهنئة ضم الدكتورة هبة واصل الأمين العام والإعلامي ريمون ناجى عضو المكتب السياسي، وتقدموا بأحر التهاني إلى قيادات الكنيسة الإنجيلية وأبنائها بمناسبة حلول هذه المناسبة الدينية العظيمة.

وأعرب الدكتور عصام خليل، عن خالص التهنئة إلى قادة الكنيسة والرعاة والقسوس، واثني علي جهود الطائفة الإنجيلية ودورها الريادي في نشر قيم المحبة والتسامح والعدالة الاجتماعية.

وأكدّ على أنّ "مصر بِتنوعها الحضاري والثقافي تُجسّد أروع نموذج للتعايش السلمي بين مختلف الأديان والمذاهب، وأنّ وحدة أبنائها هي ثروة لا تُقدّر بثمن."

وأضاف خليل: "إنّ احتفالات الأعياد تعزيزا لكافة أواصر الترابط والوحدة الوطنية، ونؤكّد نحن المصريون على أنّنا جميعًا أبناء وطن واحد، وأنّنا نسعى جاهدين لما هو أفضل لمصرنا الحبيبة."