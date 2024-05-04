السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

كاتدرائية جميع القديسين تُتيح تجربة فريدة لمشاركة عيد القيامة بتقنية 360 درجة

كنيسة
كنيسة

تُتيح كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك، اليوم فرصة استثنائية للمشاركة في احتفالات عيد القيامة المجيد من خلال بثّ قداس العيد مباشرةً على قناة اليوتيوب الذي تسمى "الكنيسة الأسقفية بمصر Episcopal diocese of Egypt"، باستخدام تقنية تصوير 360 درجة.

وتُعد هذه الخطوة الأولى من نوعها في تاريخ الكاتدرائية، حيث ستُتيح للمشاهدين تجربة غامرة وكأنهم يتواجدون داخل الكاتدرائية ويشاركون فعاليات العيد بأنفسهم، وذلك من خلال قطاع الإعلام بإبروشية الكنيسة الأسقفية بمصر.

الجدير بالذكر أن قطاع الإعلام يهدف إلى تمكين الكنيسة الأسقفية بمصر من خلال ممارسة دورها الإعلامي والثقافي مع فتح باب مُرحب بالجميع وإنشاء جسر مع المجتمع فيه تتمكن الكنيسة من نشر رسالتها وإيمانها عن طريق الوسائط المتعددة والممثلة في المركز الإعلامي والمكتب الصحفي ودار النشر الأسقفية والمراكز الثقافية بما يساهم في تحقيق رؤية الكنيسة الأسقفية "كنيسة حية.. لمجتمع أفضل".

القيامة المجيد عيد اليوتيوب الأسقفية الكنيسة تصوير

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