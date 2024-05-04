السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد يتابع استعدادات استقبال "عيد القيامة" و"شم النسيم" «صور»

جانب من اجتماع محافظ
جانب من اجتماع محافظ بورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا لمتابعة استعدادات محافظة بورسعيد لاستقبال عيد القيامة المجيد، وعيد شم النسيم، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد، وبحضور رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، وعدد من الجهات التنفيذية.

 

محافظ بورسعيد يوجه الأجهزة التنفيذية بتكثيف الجهود لتوفير سبل الراحة للمواطنين خلال الأعياد 

وأكد محافظ بورسعيد، أن هناك استعدادات مكثفة لاستقبال الأعياد التى تجمع جميع طوائف الشعب المصري، موجها في البداية التهنئة لأهالي المحافظة بمناسبة أعياد القيامة وشم النسيم، مشددا على كافة الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة بالاستعداد المبكر لتوفير كل سبل الراحة للمواطنين خلال إجازة الأعياد.

وأوضح المحافظ أن بورسعيد جاهزة لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم، وتستعد لاستقبال الزائرين من جميع المحافظات، كما وجه إدارة المصايف والشواطئ بالتنسيق مع رؤساء الأحياء بتوفير كافة سبل الراحة للمواطن، ومتابعة أسعار الكافتيريات والشماسى وتكثيف تواجد فرق الإنقاذ على شاطئ بورسعيد، ومتابعة أعمال تجميل ونظافة الشاطىء، فضلا عن تشكيل لجنة للتأكد من تقديم خدمات القرى السياحية على أعلى مستوى.

وفى هذا السياق، وجه محافظ بورسعيد مديرية التموين بمراجعة توافر كافة السلع الغذائية والمواد التموينية بشكل كامل، مؤكدا أن هناك مخزونا استراتيجيا كافيا من السلع الأساسية والغذائية، موجها بالمتابعة المستمرة لحالة الأسواق من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية، موجها بتكثيف الحملات الرقابية التموينية لمواجهة جشع التجار.

وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على التواجد الدائم للقيادات التنفيذية على مستوى المحافظة التى يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين، موجها رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة فى جميع الشوارع والميادين ورفع كفاءة الحدائق على أعلى مستوى، وتقسيم العمل إلى ورديات وزيادة أعداد العمال، ورفع كفاءة محيط الكنائس على أعلى درجة من الكفاءة، لتحقيق الشكل الجمالى والحضارى خلال أعياد الإخوة المسيحيين.

كما شدد على جاهزية المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف، ورفع درجة الاستعداد القصوى فى المستشفيات والإسعاف خلال الأعياد، تكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة وفى الميادين لتحقيق أقصى سيولة مرورية بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة.

جانب من اجتماع محافظ بورسعيد
جانب من اجتماع محافظ بورسعيد
جانب من اجتماع محافظ بورسعيد
جانب من اجتماع محافظ بورسعيد
جانب من اجتماع محافظ بورسعيد
جانب من اجتماع محافظ بورسعيد
جانب من اجتماع محافظ بورسعيد
جانب من اجتماع محافظ بورسعيد
جانب من اجتماع محافظ بورسعيد
جانب من اجتماع محافظ بورسعيد
جانب من اجتماع محافظ بورسعيد
جانب من اجتماع محافظ بورسعيد
استعداد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد عيد القيامة شم النسيم

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