الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل الأخوة المسيحيين العاملين بالديوان العام لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد

محافظ بورسعيد في
محافظ بورسعيد في جانب من الحدث

التقي اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، الأخوة المسيحيين العاملين بالديوان العام والأحياء في إطار حرصه على مشاركتهم الاحتفال بعيد القيامة المجيد، بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بالديوان العام وبحضور الدكتور عمرو عثمان نائبه، والدكتور منصور بكري السكرتير العام، ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، والأخوة المسيحيين العاملين بالديوان العام.

محافظ بورسعيد: المصريون نسيج واحد

وقدم محافظ بورسعيد التهنئة القلبية للأخوة المسيحيين، بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيا لهم قضاء وقت سعيد خلال الاحتفال بعيد القيامة، مؤكدا على أن المصريين نسيج واحد، وشركاء في بنيان واحد، وأن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصري في مواجهة كافة التحديات.

و أكد المحافظ، علي أن تلك المناسبات فرصة لتجديد أواصر الروابط الاجتماعية بين الجميع، وأنه ليس بجديد على أبناء الوطن الواحد تبادل المشاركة فى كل المناسبات، مشيدًا بمشاعر الأخوة والتماسك والتلاحم الكبير التى تجمع بين المسيحيين والمسلمين، داعيا الله أن يديم المودة والرحمة بين أبناء الوطن، وأن يعيد الله الأعياد على مصرنا في خير وسلام.

وخلال اللقاء، قدمت أحد الموظفات عبارات وطنية تعبر عن امتنانها وحبها للوطن، وأشاد محافظ بورسعيد بروح الأخوة التي تتجسد دائما بين المسلمين والمسيحيين في جميع المناسبات، مؤكدا حرصه على زيارة الأخوة المسيحيين في الكنائس ومشاركتهم الاحتفال خلال الأسبوع المقبل، داعيا الله أن يعيد تلك المناسبات على مصرنا دائما في خير وسلام ووحدة وأمان.

 

وفي شأن آخر، هنأ اللواء عادل الغضبان، اليوم، عمال مصر بشكل عام، والأيدي العاملة من أبناء محافظة بورسعيد بشكل خاص، بمناسبة الإحتفال بعيد العمال داعيًا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية بالمزيد من الخير والرخاء في ظل قيادة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أن يوم عيد العمال هو يوم إحترام وتقدير لعمال مصر لما يقدموه من دور بارز وفعال في دفع عجلة التنمية الحقيقية للبلاد، مشيرًا إلى أن مؤشر التنمية الرئيسي هو الإهتمام بحقوق العمال وتطويرهم ورفع مستواهم المهني لأنهم يمثلون الركيزة الأساسية للعمل والإنتاج والتنمية الإقتصادية المنشودة.

وأضاف أن الأيدي العاملة من أبناء المحافظة جعلوا بورسعيد واحدة من أهم المناطق الصناعية، مؤكدا على فخره بعمال مصر والذين ساهموا في دفع عجلة التنمية التي تشهدها الدولة حاليا.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
محافظ تهنئة عيد بورسعيد محافظة بورسعيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

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