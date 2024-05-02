الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الشركة القابضة للنقل البرى والبحري

محافظ بورسعيد يستقبل
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الشركة القابضة للنقل البرى

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اللواء محمود عرفات رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البري والبحري، بمكتبه بالديوان العام، وذلك لبحث سبل التعاون بين المحافظة والشركة في عدد من المجالات، للاستفادة من أصول الشركة غير المستغلة في نطاق المحافظة، وجاء ذلك بحضور عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البري والبحري والمستشار إبراهيم عبد الغفار مستشار المحافظة للاستثمار وتامر الحمزاوي رئيس مجلس إدارة شركة الحمزاوي هولدينج للاستثمار العقاري.
 

استعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذي في إنشاء مشروع جرين ويفز

وخلال اللقاء، رحب محافظ بورسعيد بالتعاون المثمر مع الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، مستعرضا آخر مستجدات الموقف التنفيذي في إنشاء مشروع جرين ويفز وإمكانية إزالة أي عقبات او تحديات لإنجاح المشروع للظهور بالمظهر المشرف للمحافظة والشركة القابضة، وذلك في إطار خطة المحافظة الموسعة للارتقاء بالقطاع السياحي.
ومن جانبهم، تقدم وفد الشركة القابضة للنقل البري والبحري، بالشكر لمحافظ بورسعيد على تعاونه المثمر، معربين عن فخرهم بالنقلة الحضارية التي جرت ببورسعيد مؤخرا، حتى أصبحت واحدة من المدن النموذجية في كافة المجالات.

تكريم 83 مدرسة حاصلة على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

وفي شأن آخر كرم اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، 83 مدرسة حاصلة على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والتربوي بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد والدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة والدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية وقيادات التعليم.
جاء ذلك من خلال احتفالية أقيمت بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة أدارتها الأستاذة سماح الجوهري مدير إدارة الاتصال السياسي، وقدم من خلالها أطفال مرحلة رياض الأطفال فقرة استعراضية وطنية ابتهاجا واحتفالا بعيد تحرير سيناء.
ومن خلال عرض تقديمي، عرض الدكتور محمد عبد التواب أبرز الإنجازات التي حققها تعليم بورسعيد خلال الفترة الحالية في شتى المناحي، موجها الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه الدائم والمتواصل لملف التعليم ببورسعيد.
وأعرب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد من خلال كلمته للحضور عن فخره بقرار الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التربوي التابعة لرئاسة مجلس الوزراء باعتماد وتجديد اعتماد 83 مؤسسة تعليمية ببورسعيد.
وأضاف محافظ بورسعيد أن اعتماد الهيئة لمؤسسات جديدة يضاف إلى سلسلة جهود المديرية وإدارة الجودة هذا العام، ويعتبر إنجازا جديدا يضاف إلى الإنجازات التي حققها تعليم بورسعيد على مدار العام الدراسي في مجال الجودة والاعتماد

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الشركة القابضة للنقل البرى

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الشركة القابضة للنقل البرى
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الشركة القابضة للنقل البرى
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الشركة القابضة للنقل البرى
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الشركة القابضة للنقل البرى
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الشركة القابضة للنقل البرى
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الشركة القابضة للنقل البرى
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الشركة القابضة للنقل البرى
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الشركة القابضة للنقل البرى
بورسعيد محافظ بورسعيد النقل القابضة للنقل البري

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