الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع تطوير ورصف شارع حسني مبارك ومنطقة علي بن أبي طالب

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن استمرار أعمال تطوير وتوسعة ورفع كفاءة ورصف شارع محمد حسني مبارك ومنطقة علي بن أبي طالب بحي الزهور، بداية من شارع 23 ديسمبر و حتى شارع محمد سرحان.

 وذلك  إطار خطة المحافظة الموسعة لتطوير المناطق السكنية والأسواق العشوائية وتلبية لقطاع عريض من أهالي محافظة بورسعيد، وللارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في حي الزهور.

تواصل أعمال الخطة الشاملة لتطوير منطقة علي بن أبي طالب بحي الزهور 

مشيرا أن أعمال التطوير تشمل أعمال الرصف والتخطيط ووضع الإرشادات والعلامات المرورية، وتوسعة الشارع، وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، ورفع وإزالة كافة الإشغالات والمخالفات والتعديات والأعمال تتم تحت إشراف " جهاز تعمير سيناء  - منطقة تعمير بورسعيد ".

وأشار اللواء عادل الغضبان، أن منطقة على بن أبي طالب ستشهد إقامة صرح حضاري مميز يضاهي مشروعات الأسواق الحضارية المقامة بمنطقة داون تاون بورسعيد، وذلك في إطار خطوات التنمية المستدامة التي تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة.

 إقامة سوق جديد نموذجي حضاري يضم كافة الباعة الجائلين 

كما أكد محافظ بورسعيد على أنه سيتم إقامة سوق جديد نموذجي حضاري يضم كافة الباعة الجائلين بمنطقة على ومصمم على أحدث طراز  ، وذلك على غرار بازار بورسعيد الجديد، وفي إطار خطة محافظة بورسعيد الموسعة لتطوير الأسواق العشوائية واستبدالها بأسواق حضارية نموذجية تهدف للارتقاء بالخدمات المقدمة.

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أعمال تطوير حي الزهور تطوير بورسعيد شبكة صرف

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