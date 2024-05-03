الجمعة 03 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

رئيس بورفؤاد: تطوير ميدان كوم أمبو ومدخل الشاطئ بالتنسيق مع هيئة قناة السويس

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد ببورسعيد، عن بدء العمل في تطوير ورفع كفاءة ميدان " كوم امبو" ومدخل شاطئ المدينة بالتنسيق مع أشغال هيئة قناة السويس بمحافظة بورسعيد برئاسة المهندس حسام الطرابيلي وذلك تماشيًا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المدينة، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورافقه المهندسة مها إبراهيم وكيل الإدارة الهندسية، والمهندس وليد البوهي مدير إدارة الطرق، بناء على توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بمتابعة سير العمل في المشروعات الجارية بمختلف القطاعات

في السياق، أكد الدكتور إسلام بهنساوي استمرار جهود الأجهزة التنفيذية لتجميل ميادين المدينة، بهدف استعادة الوجه الحضاري لمدينة بورفؤاد أمام الآلاف من سكانها وزوارها. وأشار إلى أهمية رفع كفاءة تلك الميادين وتحويلها إلى مواقع سياحية مميزة، خاصةً مع تواجد العديد من المشروعات التنموية والقومية الكبرى في المدينة. ويتطلب ذلك ظهور كافة الميادين والمحاور المرورية بشكل جمالي وحضاري.

وأوضح رئيس مدينة بورفؤاد أن أعمال التطوير تشمل توسعة الميدان ورفع كفاءة مدخل شاطئ المدينة وزيادة معدلات الإضاءة، وتخطيط الشوارع الجانبية ووضع العلامات الإرشادية، وزيادة نسبة المسطحات الخضراء واللاند سكيب بأحدث الطرز، إضافة إلى عمل بالوعات لتصريف مياه الأمطار.

ووجه رئيس مدينة بورفؤاد بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير في ميدان "كوم امبو" ومدخل شاطئ المدينة، بهدف تحقيق المظهر الحضاري والجمالي اللائق، وفقًا لخطة زمنية محددة وبالتنسيق بين الجهات المعنية، ضمن خطة المدينة لرفع كفاءة منظومة الطرق وتسهيل حركة المرور للمركبات والمشاة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
بورسعيد بورفؤاد تطوير استغلال شاطىء رفع كفاءة

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