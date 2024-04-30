الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه بتقديم الدعم لمزارعي منطقة سهل الحسينية لدفع عجلة الإنتاج والتنمية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ممثلي أهالي منطقة شمال سهل الحسينية، في إطار الاجتماعات الدورية لمتابعة مستجدات أعمال تطوير منطقة شمال سهل الحسينية، لتحويلها من الاستزراع السمكي للاستزراع النباتي، ضمن خطة الأعمال التنموية، والتطوير التي تشهدها المنطقة، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائبه، الدكتور منصور بكري السكرتير العام،الدكتور حسني عطية مدير عام مديرية الزراعة، المهندس سيد خلف مستشار المحافظة للمساحة، رئيس حى الجنوب وممثلي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقطاع الصرف والري ببورسعيد.

الغضبان لأهالي الحسينية: عقود مؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية لتنميتها  

 

 أكد محافظ بورسعيد لأهالي منطقة سهل الحسينية علي ضرورة الانتهاء من أعمال تجفيف الارض لبدء الزراعة وتمليك الٱراضي بعد جفيفها  لتحويلها من الاستزراع السمكي للاستزراع النباتي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقنين أوضاع المواطنين والمزارعين وعمل عقود مؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية بمنطقة سهل الحسينية لتنميتها زراعيا واقتصاديا لتساهم تلك المنطقة في عملية النهضة الزراعية التي تشهدها الدولة المصرية.

ووجه بأهمية تسليم عقود مؤمنة لتمليك الٱراضي، والتي تسهم في تمكين المنتفعين من أصحاب العقود بالاستفادة بالخدمات المتعددة ومنها الحصول على كارت الفلاح لصرف الأسمدة والتقاوي وضمان وتسهيل التعاون مع البنوك وخاصة البنك الزراعي المصري وتقديم التيسيرات اللازمة لضمان تحقيق التنمية والاستقرار بمنطقة  الحسينية، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة على تقديم كافة الدعم والتسيرات للمزارعين بمنطقة سهل الحسينية لدفع عجلة الإنتاج والتنمية.

ووجه محافظ بورسعيد بالتنسيق بين الجهات التنفيذية المختصة والممثلة في مديرية الزراعة  و الري وهيئة التعمير ومحافظة بورسعيد وممثلي أهالي منطقة شمال سهل الحسينية لتقديم التيسيرات اللازمة لضمان تحقيق التنمية والاستقرار بمنطقة  الحسينية،وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من أعمال تجفيف أرض شمال سهل الحسينية طبقًا للجداول الزمنية المقررة، تماشيًا مع ما تشهده المحافظة من خطط التنمية المستدامة، موكدًا متابعة مستجدات الموقف التنفيذي وأعمال تحويل منطقة شمال سهل الحسينية من الإستزراع السمكي للاستزراع النباتي لزيادة الرقعة الزراعية.

من جانبهم، وجّه ممثلي أهالي سهل الحسينية الشكر للمحافظ على ترحيبه بالحوار والمشاركة مع أهالي المنطقة، مؤكدين دعمهم لخطة الدولة والمحافظة في تنفيذ الأعمال التنموية التي سوف تشهدها المنطقة.

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بورسعيد جنوب بورسعيد الاستثتم عرض ومناقشة ملامح الخطة الاستثمارية التي تم وضعها بناء علي رؤية مصر ٢٠٣٠ وتعليمات وزارة التخطيط وخطة وزارة التنمية المحلية ورؤية وتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظ بورسعيد تسهيلات

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