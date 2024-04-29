تابع الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، أعمال رفع كفاءة محيط شاطئ المدينة، وذلك من خلال تواجد عمال النظافة والقيام بأعمال النظافة من كنس ورفع المخلفات، بالتعاون مع إدارة النقل الميكانيكي التابعة لديوان مجلس المدينة، وجارٍ استكمال الأعمال بالمناطق المحيطة، وذلك ضمن استعدادات المدينة لاستقبال أعياد الربيع.

رئيس مدينة بورفؤاد يتابع جهود منظومة تحسين البيئة بمحيط شاطئ المدينة

كما شدد الدكتور إسلام بهنساوي على بذل مزيد من الجهد والاهتمام بأعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة أولًا بأول، مشيرًا إلى الرقابة المستمرة على عمال النظافة لضمان تحقيق أعلى مستوياتها.

وأوضح رئيس مدينة بورفؤاد ضرورة تحقيق أعلى مستوى من النظافة بأنحاء المدينة، مؤكدًا أهمية دور عمال النظافة الذي يعد عاملًا أساسيًا في تحقيق المظهر الحضاري والمشرف للمدينة، وأيضًا لجهودهم المتواصلة التي تتكامل مع كافة الجهود التي يتم تحقيقها في مختلف المشروعات التنموية والخدمية للارتقاء بحياة المواطنين، لافتًا إلى تقديم كافة الدعم لهم.

كما وجّه رئيس مدينة بورفؤاد بضرورة الاهتمام بنطافة الشاطئ كونه المتنفس لأهالي مدينة بورفؤاد، وهي الخطوة التي تسبق خطة التطوير ورفع كفاءة الشاطئ الذي يعد واجهة جمالية للمدينة، ما يتطلب تطويره على أعلى مستوى ليناسب المواطن البورفؤادي، مؤكدًا ضرورة مضاعفة وتكثيف حجم العمل من أجل الحفاظ على الوجه الجمالى للمدينة، مشيرًا إلى أن مدينة بورفؤاد أصبحت محط أنظار العالم أجمع نظرا لموقعها الاستراتيجى الفريد المؤدي إلى قلب المشروع القومى الكبير لتنمية محور قناة السويس، الأمر الذى يحتم استمرارية تنفيذ أعمال التطوير والتجميل لمختلف قطاعات المدينة حتى تظل فى أبهى وأجمل صورة.

جدير بالذكر، أن الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، وجّه كافة الأجهزة التنفيذية بالتواجد الدائم والمستمر وتكثيف ورديات العمل للإدارات الميدانية، المتمثلة في تحسين البيئة والحدائق والنقل الميكانيكي، وذلك ضمن استعدادات المدينة المبكرة لاستقبال أعياد الربيع وفصل الصيف.

تحسين البيئة بمحيط شاطئ المدينة

تحسين البيئة بمحيط شاطئ المدينة

تحسين البيئة بمحيط شاطئ المدينة