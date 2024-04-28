الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

عبر الفيديو.. رسالة شكر من محافظ بورسعيد للرئيس السيسى

جريدة الدستور

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي والجهات المعنية القائمة على تنفيذ الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، والتي كانت المحافظة أولى المحافظات في تطبيق المنظومة الرقمية داخل الشبكة الوطنية الموحدة وأصبحت تجربة استرشادية لباقي المحافظات.

ولفت المحافظ إلى أن المركز عمل قيادى يليق بالدولة المصرية ومجهز على أعلى مستوى لتحقيق السيطرة المتكاملة والتعاون مع الأجهزة لسرعة احتواء الأزمات.

أشار الغضبان إلى أن هذا العمل يعد نقلة نوعية كاملة تحقق التنسيق التام والسريع بين الجهات المعنية، ويمكن من إدارة أى أزمة بكفاءة عالية وأقل وقت ممكن، في إطار رؤية الرئيس السيسي لتكون على أتم الاستعداد لإدارة أزمة موجودة فى أى محافظة بمصر، حيث تدعم الشبكة جهود الدولة فى مجالات التأمين المختلفة فى كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.

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بورسعيد شبكه وطنية أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد منظومة تحول رقمي

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