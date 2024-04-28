إكليل وخواتم.. مظاهر استقبال أقباط بورسعيد لعيد "أحد السعف" (صور)

احتفل الأقباط بجميع كنائس بورسعيد بعيد "أحد السعف أو "أحد الشعانين" صباح اليوم وذلك بعد الانتهاء من أداء القداس الإلهى الذي بدأ منذ صباح اليوم.

واشتملت احتفالات المسيحيين بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد على ابتكار العشرات من أشكال السعف المختلفة ذات التركيبات المبهجة كـ"التاج والأسورة والخواتم وغيرها والتي تعد أهم مظاهر الاحتفال بتلك المناسبة الدينية بجانب تصميم ضفائر من السعف تم تشكيل منها صلبات وقلوب ورموز دينية قبطية متنوعة، وذلك بإتقان وإبداع منقطع النظير.

وقام الأطفال والكبار على حد السواء بتصميم العشرات من الابتكارات المتنوعة من الخوص كالأسورة والتاج وقاموا بإرتدائها بجانب تصميم الصلبان بالخوص، ثم قاموا بالتقاط الصور التذكارية بها وسط أجواء العائلة والأصدقاء والفرحة بين الجميع.

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