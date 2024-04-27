السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"بورسعيد الدولية" تحصد المركز الثانى بمسابقة كينيا لحفظ القرآن الكريم

عمر محمد حسين صاحب
عمر محمد حسين صاحب المركز الثاني

حقق عمر محمد حسين، الذي يبلغ من العمر 22 عامًا، والمتسابق في مسابقة كينيا الدولية، الذي يمثل مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، على المركز الثاني على مستوى العالم.

وأعلن الإعلامي عادل مصيلحي، المشرف العام والمدير التنفيذي لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، أن المتسابق عمر محمد حسين، حقق المركز الثاني في مسابقة كينيا التي شارك بها 30 متسابقًا من كل دول العالم، وتم تكريمه في حفل كبير، وتسلم جائزة المسابقة 10 آلاف دولار.

وأشار مصيلحي، إلى أن المتسابق الذي حصل اليوم على المركز الثاني في حفظ القرآن على مستوى العالم في مسابقة كينيا، سبق وأن مثَّل مسابقة بورسعيد الدولية في مسابقة تنزانيا وحصل على المركز الأول على مستوى العالم.

وأشار إلى أن عمر ابن مسابقة بورسعيد قبل أن تكون دولية، وقد شارك بالمسابقة وهو ابن 9 سنوات، وتأهل في بورسعيد حتى وصل إلى مراكز عالمية، هذا بجانب دراسته في كلية القرآن الكريم بطنطا.

وأوضح المدير التنفيذي والمشرف العام على مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، أنه يجري الآن ترشيح 2 من المتسابقين لمسابقة ليبيا الدولية التي تنطلق في 11 مايو القادم، وأكد أن هؤلاء المتسابقين يرفعون اسم مصر وسط حفظة القرآن بالعالم، وهي بلد القرآن والأزهر الشريف ومعقل الأديان وبلد العلم والعلماء.

يذكر أن مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني تُقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ودعم ورعاية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

مسابقة دولية القرآن الكريم ترايل فوز

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