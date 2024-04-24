الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يشهد موسم حصاد القمح بجنوب المحافظة

محافظ بورسعيد يشهد
محافظ بورسعيد يشهد موسم حصاد القمح بجنوب المحافظة

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، موسم حصاد القمح لعام ٢٠٢٤ بجنوب بورسعيد، وسط فرحة عارمة بالحصاد الجديد، وذلك برفقة عمرو عثمان، نائب المحافظ، والدكتور منصور بكري، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور حسني عطية، وكيل وزارة الزراعة ببورسعيد، ومحمد عوض، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد.

محافظ بورسعيد يشهد موسم حصاد القمح بجنوب المحافظة 

وأوضح "الغضبان"، أنه تم تسهيل كل الإجراءات أثناء الاستلام، وتذليل العقبات التي تعوق عمليات التوريد، مشيرًا إلى توافر المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح، وفحصه من قبل اللجان المختصة.

وأشاد محافظ بورسعيد بوعي وجهود المزارعين التي ساهمت في زيادة المساحة المنزرعة بالقمح في بورسعيد عن العام الماضى، حيث كانت 9 آلاف و596 فدان وزادت إلى 10 آلاف و138 فدانًا، منها 4 آلاف فدان بمنطقة سهل الطينة،  فضلا عن ارتفاع نسبة توريد الأقماح عن الأعوام الماضية، مؤكدًا أن هناك اهتمامًا كبيرًا لزيادة الرقعة الزراعية داخل المحافظة خاصة من المحاصيل الاستراتيجية مع الاهتمام بوجود المتابعات المستمرة مع بداية الزراعة.

وأكد ضرورة التنسيق بين كل الجهات الزراعية المختصة لاتخاذ كل التيسيرات والتدابير اللازمة حتى انتهاء موسم الحصاد والتوريد، تحت إشراف الدكتور حسني عطية، مدير عام مديرية الزراعة، والوجود مع المزارعين والمتابعة المستمرة، فضلًا عن التواصل معهم  لحل جميع مشاكلهم.

ولفت المحافظ إلى توفير كل التسهيلات وتذليل أي معوقات للمزارعين، مع تقديم الدعم لهم بما يحقق أهداف التعمير والتنمية الزراعية وزيادة الرقعة الزراعية داخل المحافظة.

وأكد أنه جرى تشكيل لجان مُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة، وهناك مندوبين من مديرية الزراعة ومديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء لاستلام واستقبال الأقماح الموردة للمطاحن.

محافظ بورسعيد يشهد موسم حصاد القمح بجنوب المحافظة
محافظ بورسعيد يشهد موسم حصاد القمح بجنوب المحافظة
محافظ بورسعيد يشهد موسم حصاد القمح بجنوب المحافظة
محافظ بورسعيد يشهد موسم حصاد القمح بجنوب المحافظة
محافظ بورسعيد يشهد موسم حصاد القمح بجنوب المحافظة
محافظ بورسعيد يشهد موسم حصاد القمح بجنوب المحافظة
القمح حصاد بورسعيد أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد جنوب بورسعيد

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