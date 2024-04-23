اجتماع موسع مع المرشحين لرئاسة لجان امتحانات "إعدادية بورسعيد" (صور)

عقد د.محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم، الثلاثاء، اجتماعًا موسّعًا استهدف مديري المدارس المرشحين لرئاسة لجان امتحانات الشهادة الإعدادية وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية، وذلك فى إطار توجيهات د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

وكيل وزارة التعليم ببورسعيد يعقد اجتماعا موسعا مع المرشحين لرئاسة لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

جاء ذلك بحضور طاهر الغرباوي، وكيل المديرية ومحمود بدوي مدير عام التعليم العام وإيهاب عبد المقصود، مدير عام الشئون التنفيذية ومحمد رفعت مدير إدارة التعليم الإعدادي المركزي وياسر صلاح، مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات ومديري الإدارات التعليمية ووكلائها.

رحب وكيل الوزارة بالحضور لافتا إلى أن أعمال الامتحانات مهمة وطنية يحب أدائها على أكمل وجه بتضافر الجهود بين الجميع باعتبار التعليم أمنًا قوميًا ولا يمكن التقصير فيه، مشيرة إلى أن المقصرين ليس لهم مكان بين العاملين بتعليم بورسعيد.

واستمع د.محمد عبد التواب إلى بعض المعوقات والمشاكل التى قد تواجه رؤساء اللجان واقترح الأفكار المناسبة التى تساهم فى الحلول الجذرية لها، منوها إلى أن تعليم بورسعيد يتصدر المشهد بالتجربة الرائدة لنظام الامتحانات بالمرحلة الاعدادية بورقة البابل شيت.

ووجه وكيل أول الوزارة الحضور بمراعاة العامل النفسي للطلاب وضبط النفس لأقصى درجة أثناء التعامل معهم وتوفير المناخ والأجواء الامتحانية المثالية لهم باعتبارهم أمانة، مشددا على الالتزام بتطبيق القوانين والإجراءات المتبعة تجاه المتجاوزين منهم.

كما وجه وكيل الوزارة، بضرورة مراجعة كتيب دليل المعلم في تنظيم أعمال الامتحانات من إعداد إدارة الشئون القانونية للتعريف بالحقوق والواجبات أثناء مباشرة أعمال الامتحانات وفقا للقوانين واللوائح والكتب الدورية الوزارية المنظمة لهذا الشأن.

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