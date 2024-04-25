محافظ بورسعيد يهنئ أبناء المحافظة بعيد تحرير سيناء

هنَّأ اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أبناء المحافظة بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء الحبيبة.

وأكد الغضبان أن تحرير سيناء بمثابة ملحمة من الملاحم الكبرى الخالدة التي رسمها رجال مصر على مر العصور، داعيًا الله أن يوفقهم دائمًا ويسدد خطاهم لحماية آمال وطموحات شعب مصر العظيم بتحقيق مزيد من الازدهار والتقدم.

وأكد المحافظ أن القوات المسلحة ستظل درع الوطن وسيفه، معربًا عن تقديره واعتزازه بجيش مصر العظيم ورجاله البواسل الذين سطَّروا أعظم ملاحم التضحية والفداء لتحرير الأرض وحماية مقدرات الوطن وسلامة أراضيه، موجهًا التحية لأرواح شهدائنا الأبرار من القوات المسلحة والشرطة الذين صنعوا من نسيج أرواحهم ودمائهم الذكية ملحمة النصر الخالد، داعيًا المولي عز وجل أن يعيد هذه المناسبة التاريخية على مصرنا الغالية بالرخاء والأمن والأمان والاستقرار.