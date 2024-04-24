محافظ بورسعيد بلقاء مع المزارعين والأهالي: لا ضرر ولا ضرار لأهالي سهل الحسينية

حرص اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على عقد لقاء مفتوح مع مزارعي وأهالي منطقة سهل الحسينية جنوب المحافظة، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ والدكتور حسني عطية مدير مديرية الزراعة وأحمد رغلف رئيس حي الجنوب وجهات الري والزراعة بالمحافظة.

المحافظ يشيد بوعي وجهود المزارعين في زيادة المساحة المنزرعة بالقمح بمحافظة بورسعيد

وفي بداية اللقاء، وجه محافظ بورسعيد، الشكر للمزارعين على جهودهم في زراعة وإنتاج محصول القمح وتوريده في الموعد المحدد، وتضافر الجهود مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق أكبر قدر ممكن من إنتاجية محصول القمح، مشيدا بوعيهم بجهود الدولة نحو العمل على تحقيق الأكتفاء الذاتي من محصول القمح ودورهم الهام في زيادة المساحة المنزرعة بالقمح عن الأعوام السابقة، حيث أشار المحافظ إلى أن مساحة الأراضي المنزرعة بالقمح هذا العام في بورسعيد بلغت 13161 فدان، منهم 5747 فدانا بمنطقة سهل الطينة و7414 بجنوب بورسعيد، لافتا أن المساحة المنزرعة بمحافظة بورسعيد زادت عن العامين الماضيين بنحو 2000 فدان، مؤكدًا على أنه يجري تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على حصاد، وتوريد محصول القمح بنطاق المحافظة لتذليل أي عقبات وضمان سهولة توريد محصول القمح.

وخلال لقاء مفتوح مع الأهالي والمزارعين بمنطقة سهل الحسينية، أكد محافظ بورسعيد على أنه لا ضرر ولا ضرار فيما يتعلق بالأعمال التنموية التي سوف تشهدها منطقة شمال سهل الحسينية، مشيرا إلى أهمية الموقع الجغرافي للمنطقة والتي ستشهد أعمال تنموية على أعلى مستوى ضمن خطة الدولة لتحويلها لمنطقة استزراع نباتي تنضم للرقعة الزراعية بمحافظة بورسعيد، بدلا من الاستزراع السمكي.

وخلال اللقاء، استعرض محافظ بورسعيد مع الأهالي أهمية الموقع العام لمنطقة شمال سهل الحسينية ومراحل العمل في تطوير المنطقة، فضلا عن الحديث حول المخطط الزمني للانتهاء من أعمال التجفيف وإزالة المزارع السمكية.

وتناقش محافظ بورسعيد، مع المزارعين حول الخدمات المقدمة بمنطقة سهل الحسينية في مختلف القطاعات.

واستمع المحافظ، لٱراء المزارعين حول مستوى تقديم الخدمات بالمنطقة، كما عرض المزارعين عددا من الموضوعات المتعلقة بالمجال الزراعي والمشكلات التي تحدث أحيانا خلال العام، فضلا عن تطلعاتهم نحو مزيد من التطور في ٱليات العمل بالقطاع الزراعي، مؤكدًا على تقديم كل الدعم لمزارعي بورسعيد، بما يحقق سبل الراحة والنهضة المنشودة في الزراعة ببورسعيد.

حيث أكد المحافظ، بأن الأراضي الزراعية ببورسعيد أصبحت تضم أجود أنواع التربة الخصبة التي تعطي خيرا وفيرا وهو ثمار جهد وعرق المزارع وإصرارة علي تعمير هذا المكان الذي يقع وسط موقع جغرافي مهم.

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قد شهد اليوم، صباحا، حصاد محصول القمح بمنطقة شمال سهل الحسينية جنوب بورسعيد، عقبه إجراء زيارة ودية لأحدى الأسر بشمال سهل الحسينية وعقد لقاء مفتوح مع الأهالي والمزارعين.

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