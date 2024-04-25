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محافظات

محافظ بورسعيد يهنئ الرئيس السيسى بذكرى تحرير سيناء

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

هنَّأ اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أبناء المحافظة وأجهزتها التنفيذية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالذكرى الـ42 لتحرير أرض سيناء الغالية.

وأشار المحافظ إلى أن تحرير سيناء ستظل ذكرى مُضيئة في قلوب كل المصريين، موجهًا التحية والتقدير لجيش مصر العظيم الذي تصدى لجميع الغُزاة منذ فجر التاريخ وسجَّل إنجازات خالدة دفاعًا عن أمن مصر واستقرارها، متمنيًا لمصر وشعبها مزيدًا من التقدم والنجاح على الصعيدين السياسي والاقتصادي لاستكمال مسيرة الإنجازات غير المسبوقة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس السيسي. 

كما هنَّأ المحافظ، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي، ورجال وأفراد القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ42 لتحرير سيناء المجيدة.

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