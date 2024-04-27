توقف حركة البيع والشراء تمامًا.. سوق أسماك بورفؤاد مغلقة بأمر "المقاطعة"

أغلقت سوق الأسماك بمدينة بورفؤادفي بورسعيد، اليوم السبت، أبوابها بنسبة 100%، بعد 6 أيام من المقاطعة التي بدأها أهالي المحافظة، احتجاجا على ارتفاع أسعار المأكولات البحرية بشكل مبالغ فيه.

إغلاق تجار الأسماك محالهم بالكامل في السوق، جاء بعد عزوف المواطنين عن الشراء تماما، مع ربط عودة حركة الشراء الطبيعية بالبيع بأسعار منطقية، خصوصا بعد أن وصل سعر كيلو السمك الشبار الجوابي لـ200 جنيه للكيلو الواحد.

وفي سياق متصل، أعلن وسام الصفتي، منسق حملة مقاطعة الأسماك ببورسعيد، عن عدم تعليق حملة المقاطعة حتى الوصول لحل جزري ويعاون الجميع حتى تحقق مطالبهم بخفض أسعار السمك بنسبة مرضية، وتقليل هامش الربح، نظرا لظروف المعيشة والحالة الاقتصادية.

وتابع أن التخفيض في أسعار الأسماك يجب أن يكون موثقا ومعتمدا من الجهات المعنية والأجهزة الرقابية، مثل الغرفة التجارية ومديرية التموين وحماية المستهلك، وبضمان ورعاية شعبة الأسماك.

وكشف الصفتي عن أنه حال وضع تلك الضوابط، ستكون بداية نهاية المقاطعة ويتم الإعلان خلال مؤتمر صحفي عن أن الجميع تعاون من أجل المصلحة العامة التي تصب في صالح الجميع، وأولهم الموطن محدود الدخل.

وأعلن منسق حملة مقاطعة الأسماك ببورسعيد عن موعد إطلاق مبادرة جديدة لمقاطعة البيض، خاصة مع استمرار التجار في رفع أسعاره.

منسق حملة مقاطعة الأسماك يشيد بتغطية "الدستور"

وكشف "الصفتي" عن أن اليوم السبت، سيكون أول أيام إطلاق مبادرة مقاطعة البيض بعد ارتفاع سعره المبالغ فيه، والذي وصل لـ170 جنيها للطبق، مشيرا إلى أنه تواصل عدة مرات مع شعبة البيض، إلا أنهم لم يستجيبوا لطلبات تخفيض الأسعار.

وأشاد "الصفتي" بتغطية جريدة "الدستور" حملة مقاطعة الأسماك في بورسعيد، معلنًا عن موعد انتهاء الحملة فور انتهاء اجتماع الغرفة التجارية المزمع عقده يوم الأحد المقبل.

جانب من الحدث بسوق أسماك بورفؤاد

جانب من الحدث بسوق أسماك بورفؤاد

جانب من الحدث بسوق أسماك بورفؤاد

جانب من الحدث بسوق أسماك بورفؤاد

جانب من الحدث بسوق أسماك بورفؤاد

جانب من الحدث بسوق أسماك بورفؤاد

جانب من الحدث بسوق أسماك بورفؤاد

جانب من الحدث بسوق أسماك بورفؤاد

جانب من الحدث بسوق أسماك بورفؤاد

جانب من الحدث بسوق أسماك بورفؤاد

جانب من الحدث بسوق أسماك بورفؤاد