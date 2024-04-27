استمرار أعمال الرصف أمام قسم المناخ حتى ميدان ستالينجراد في بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، عن استمرار أعمال تطوير ورصف وضع الطبقة السطحية النهائية من أمام قسم المناخ حتى ميدان ستالنجراد، بنطاق حي المناخ، وذلك ضمن خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظة للارتقاء بكل الطرق والمحاور ورفع كفاءتها بما يتوازى مع أعمال التنمية التي تشهدها أنحاء المحافظة.

استمرار أعمال الرصف

وأكد محافظ بورسعيد، أن أعمال التطوير شملت أعمال الرصف والتخطيط ووضع الإرشادات والعلامات المرورية، وتوسعة الطريق ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى للشارع، هذا بالإضافة إلى فتح الشوارع الجانبية المطلة على الشارعين، وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، ورفع كفاءة الصرف الصحي بالمنطقة، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار، ورفع وإزالة الإشغالات والمخالفات والتعديات.

ووجَّه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الشارع وفقًا لخطة زمنية محددة، لرفع كفاءة منظومة الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة، تماشيًا مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكل أحياء المحافظة.

جانب من أعمال الرصف ببورسعيد

جانب من أعمال الرصف ببورسعيد

جانب من أعمال الرصف ببورسعيد

جانب من أعمال الرصف ببورسعيد