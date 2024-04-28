محافظ بورسعيد يتابع آخر مستجدات أعمال تطوير "مثلث الخير"

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم اجتماعًا، لمتابعة آخر مستجدات أعمال تطوير وتنمية مثلث الخير جنوب بورسعيد، واستعراض الخطوات التنفيذية التي تمت حتى الآن، بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك تماشيًا مع خطة التنمية المستدامة على أرض المحافظة.

جاء ذلك بحضور د.عمرو عثمان، نائب المحافظ، والمهندس سيد خلف، وممثلي الثروة السمكية والإصلاح الزراعي وعدد من الجهات المعنية.

خلال الاجتماع استعرض محافظ بورسعيد مستجدات ونتائج الرصد الميداني للمخالفات والتعديات للكيانات التي لم تقوم بتقنين أوضاعها، وسداد رسوم الانتفاع بمثلث الخير جنوب بورسعيد التي سمح لها بالعمل بالاستزراع السمكي مع سداد مقابل انتفاع، مؤكدًا أن أراضي الدولة تمثل أمن قومي ولن يسمح لأحد باستغلال هذه الأراضي دون سداد مستحقات الدولة وعدم الالتزام بالضوابط الخاصة بها.

ووجه محافظ بورسعيد ببدء تنفيذ الحملات المكبرة لإزالة 2000 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والكيانات التي لم تقوم بتقنين أوضاعها ولم تقوم بسداد رسوم الانتفاع وذلك اعتبارًا من أول مايو المقبل واتخاذ الإجراءات القانونية لإزالة التعديات الموجودة،مؤكدا أنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات،وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمر ة لهذا الملف.

كما أكد محافظ بورسعيد ضرورة التنسيق بين محافظة بورسعيد، وجهاز حماية تنمية البحيرات والثروة السمكية والإصلاح الزراعي للبدء في تنفيذ الإجراءات القانونية لإزالة هذه التعديات بمثلث الخير وتطوير المنطقة والارتقاء بحياة المواطنين، تماشيا مع خطة الدولة نحو تنفيذ خطة التنمية المستدامة على أرض بورسعيد، موجهًا الشكر والتقدير للرئيس السيسي على قراره بتنمية وتطوير منطقة المثلث وتوفير حياة كريمة لأهالي منطقة مثلث الخير.

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