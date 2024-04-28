محافظ بورسعيد يعلن الانتهاء من أعمال إضاءة طريق الحى الإماراتي

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن الانتهاء من أعمال إضاءة طريق الحى الإماراتى بداية من منفذ ٣٠ يوليو حتى اليوترن " مدخل الحي "وذلك في إطار أعمال التطوير الشاملة التي تشهدها منظومة الطرق ببورسعيد، وتحت اشراف جهاز مشروعات المحافظة، بالتنسيق مع حى الجنوب.

تطوير مدخل الحي

وأكد " المحافظ " أن مدخل الحى الإماراتى تم تطويره على أعلى مستوى كونه يمثل واجهة بورسعيد أمام زائريها، ويمر من خلاله أكبر محور مرورى امتدادا من محور 30 يونيو وحتى الطرق المؤدية للميناء البري الجديد، فضلا عن إقامة منفذ الحي الاماراتي الجديد بكافة الإمكانات والوسائل الحديثة التى تحقق نظام على أعلى مستوى من الأمان والسيولة المرورية والشكل الجمالى والحضارى، تماشيا مع التطوير والتنمية بكافة المجالات.

استمرار أعمال التطوير والرصف بقسم المناخ

وفي شأن آخر أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، عن استمرار أعمال تطوير ورصف وضع الطبقة السطحية النهائية من أمام قسم المناخ حتى ميدان ستالنجراد، بنطاق حي المناخ،و ذلك ضمن خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظة للارتقاء بكافة الطرق والمحاور ورفع كفاءتها بما يتوازى مع أعمال التنمية التي تشهدها أنحاء المحافظة

و أكد محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير شملت أعمال الرصف والتخطيط ووضع الإرشادات والعلامات المرورية، وتوسعة الطريق ورفع كفاءة الجزيرة الوسطي للشارع، هذا بالإضافة إلى فتح الشوارع الجانبية المطلة علي الشارعين، وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، ورفع كفاءة الصرف الصحي بالمنطقة، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار، ورفع وإزالة كافة الإشغالات والمخالفات والتعديات.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الشارع وفقًا لخطة زمنية محددة، لرفع كفاءة منظومة الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة، تماشيًا مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة.

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