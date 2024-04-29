محافظ بورسعيد يتفقد مجمع الصناعات الثالث بالمنطقة الصناعية جنوب المحافظة

تفقد اللواء عادل الغضبان, محافظ بورسعيد، مستجدات سير الأعمال الجارية بالمجمع الصناعى الثالث الجديد ٣ يوليو، وذلك استعدادًا للافتتاح الرسمي قريبًا، في إطار النهضة الاقتصادية التي تشهدها بورسعيد مؤخرًا، جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ الشركات المنفذة للمشروع واللواء محمد بصلة، مدير المنطقة الصناعية بالجنوب.

محافظ بورسعيد يتفقد مجمع الصناعات الثالث

ووجَّه محافظ بورسعيد، بالإسراع في معدلات العمل لسرعة افتتاح وتشغيل المجمع الصناعي في أقرب وقت، مشيرًا إلى أن المجمع الصناعي يشمل 4 مجمعات صناعية في عدة أنشطة "مواد غذائية – غزل ونسيج وملابس جاهزة – بتروكيماويات – أنشطة هندسية)، حيث تم تصميم المصانع بمساحات مختلفة وهي "180 – 360 – 540 – 720 – 900 – 1080 – 1260 – 1440 – 1620 -1725"، لشباب المستثمرين بما يتناسب مع الأنشطة التي تقدمها المصانع.

وكان محافظ بورسعيد، قد وجَّه بسرعة إقامة المجمع الصناعي الجديد، والذي يسهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وتوفر فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية، فضلًا عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

اللواء عادل الغضبان

اللواء عادل الغضبان

اللواء عادل الغضبان

اللواء عادل الغضبان

اللواء عادل الغضبان