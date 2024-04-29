الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في بناء "مجمع إسلامي متكامل "و"مسجد"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، المنطقة المحيطة بمجمع الأسواق ومول الملابس outlet الجديد بحي العرب، وذلك لمتابعة سير الأعمال في إنشاء ٢ مسجد جديد بالمنطقة، من خلال المشاركة المجتمعية لرجال الأعمال ببورسعيد، رافقه خلالها الشركات المنفذة للمساجد الجديدة ورئيس حي العرب الاستاذ فوزي الوالي والاستاذة لمياء الجيار رئيس حي الشرق.

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في بناء "مجمع إسلامي متكامل "و "مسجد " في نطاق مجمع الأسواق

وأكد محافظ بورسعيد أنه يجرى حاليا العمل في إنشاء  مجمع إسلامي متكامل  يضم مسجد جديد ودار مناسبات  بشارع النصر وأمام بازار بورسعيد الجديد، كما أشار المحافظ أنه يجرى أيضا العمل في إنشاء مسجد كبير في نهاية مول الملابس الجديد outlet.

ويأتى ذلك في إطار خطة محافظة بورسعيد، للارتقاء بالمنطقة وتطويرها بالكامل، لتصبح منطقة حضارية على أعلى مستوى، تليق بالمشروعات العملاقة التي يشهدها حي العرب في مجال الأسواق الحضارية.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المسجدين سيقامان على أعلى مستوى، ويشمل المجمع الاسلامي مصلى كبير للرجال، ومصلي للنساء، ويوجد به قاعات للمناسبات تقام فيها مناسبة عقد القران، ويجاور المسجد حديقة كبيرة بها مقاعد لاستقبال المواطنين وتقام بها العديد من الفعاليات، مؤكدا إلى أهمية الدور الذى تلعبه المساجد فى مقاومة الفكر المتطرف والمتشدد وتجديد الخطاب الدينى والعمل على نشر الوسطية.

ووجه محافظ بورسعيد الجهات التنفيذية بالإسراع في معدلات العمل، والتنسيق بين الجهات القائمة على العمل لسرعة الانتهاء من إنشاء المسجدين وافتتاحهما في أقرب وقت.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
محافظ مسجد مجمع الأسواق بورسعيد أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

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