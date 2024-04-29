الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة بورفؤاد يتابع جهود منظومة الكهرباء والإنارة العامة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تابع الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، أعمال صيانة ومراجعة أعمدة الكهرباء بمحيط شاطئ المدينة، وذلك من خلال المرور على أعمدة الإنارة ومراجعتها واستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى أكثر أمانًا، وتركيب عوازل بالأعمدة، وتم إنارة الشاطئ والمناطق المحيطة به، مع استمرار المرور اليومي لإصلاح وصيانة أعمدة الإنارة بأنحاء المدينة.

يأتي ذلك في إطار الخطة الشاملة لمراجعة الحالة الفنية لأعمدة وشبكات الإنارة بنطاق المحافظة؛ للتحقق من مراعاتها كافة اشتراطات الأمن والسلامة، حفاظا على أرواح المواطنين.

رئيس مدينة بورفؤاد يتابع جهود منظومة الكهرباء والإنارة العامة 

كما أكد الدكتور إسلام بهنساوي ضرورة مضاعفة وتكثيف حجم العمل من أجل الحفاظ على الوجه الجمالى للمدينة، مشيرًا إلى أن مدينة بورفؤاد أصبحت محط أنظار العالم أجمع نظرا لموقعها الاستراتيجى الفريد المؤدي إلى قلب المشروع القومى الكبير لتنمية محور قناة السويس، الأمر الذى يحتم استمرارية تنفيذ أعمال التطوير والتجميل لمختلف قطاعات المدينة حتى تظل فى أبهى وأجمل صورة.

وتابع رئيس مدينة بورفؤاد أعمال رفع كفاءة محيط شاطئ المدينة، وذلك من خلال قيام معدات إدارة النقل الميكانيكي برفع المخلفات، وجارٍ استكمال الأعمال بالمناطق المحيطة، وذلك ضمن استعدادات المدينة لاستقبال أعياد الربيع.

وأشار إلى ضرورة الاستغلال الأمثل لكل معدات إدارة النقل الميكانيكي والحفاظ عليها وصيانتها بشكل مستمر، مؤكدًا أهمية عدم وجود معدات معطلة في الجراج، وأن تعمل جميع المعدات على درجة كبيرة من الكفاءة.

وأوضح أن معدات جراج النقل الميكانيكي تعد عاملا مساعدا للعنصر البشري، مؤكدًا: إننا نوفر كل الدعم والتسهيلات بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
بورسعيد بورفؤاد شم النسيم احتفالات عيد الربيع كهرباء

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