وكيل تموين بورسعيد يحذر تجار الأسماك من المغالاة في الأسعار

قال محمد عوض وكيل وزارة التموين ببورسعيد إنه وجه بنزول ٣ حملات تحذيرية إلى أسواق بيع الأسماك بالمحافظة بخلاف حملة يقودها شخصيًا لتحذير البائعين من عدم وضع التسعيرة على الأصناف المعروضة للمواطنين، وذلك بعد عقد اجتماع، أمس الأحد، بمقر الغرفة التجارية ببورسعيد.

حملات المقاطعة تؤتي ثمارها

وجاء تحذير وكيل وزارة التموين في بورسعيد مع عودة المواطنين مجددًا في أول يوم لشراء الأسماك بأسواق المحافظة، مؤكدًا استمرار الحملات خلال الفترة المقبلة على كافة أسواق المحافظة لمتابعة الأسعار بالتنسيق مع الجهات المعنية سواء مباحث التموين أو جهاز حماية المستهلك.



وطالب "عوض" المواطنين باستمرار التعاون والإبلاغ الفوري حال حدوث أو رصد أي مخالفة تموينية سواء بالاتصال على الأرقام المعلنة على الصفحة الرسمية للمديرية بمواقع التواصل الاجتماعي أو الخط الساخن للوزارة وجهاز حماية المستهلك.



يذكر أن مبادرة مقاطعة شراء الأسماك انطلقت الأحد الماضي، من بورسعيد اعتراضًا على ارتفاع أسعار الأسماك، ولقت مبادره المقاطعة نجاحها، بعد أن لاقت استجابة واسعة من المواطنين أدت ذلك إلى انخفاض أسعار الأسماك خاصة الشعبية منها.

وفي سياق متصل، شهد سوق الأسماك الحضاري الجديد في بورسعيد، انخفاضًا في أسعار الأسماك، اليوم الإثنين، بنسب تجاوزت 50% في بعض أنواع الأسماك، وذلك في اليوم التالي لنجاح الاجتماع الذي دعت إليه الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، وبحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلين عن مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك، ومجلس شعبة الأسماك، برئاسة عبده رضوان، وعدد من الصيادين وأصحاب المزارع السمكية ومراكب الصيد، وتجار الجملة والتجزئة، وممثلين عن مبادرة مقاطعة شراء الأسماك.

وأقدم تجار الجملة على البيع بالتجزئة لأبناء بورسعيد داخل السوق بأسعار غير مسبوقة، حيث انخفض سعر كيلو السردين من 130 جنيهًا إلى 50 جنيه، وسعر الشبار الأبيض من 100 جنيه إلى 50 و60 جنيه حسب حجمه، والطوبار من 130 و150 جنيه إلى 60 و80 جنيه للكيلو حسب حجمه، وسمك دنيس بردويل انخفض من 250 إلى 150 جنيه للكيلو، والشخرم من 120 إلى 60 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار سمك البوري ما بين 60 إلى 90 جنيه حسب حجمه.

ومن جانبه، وجه رئيس الغرفة الشكر إلى شعبة الأسماك، وتجار بورسعيد على سرعة الاستجابة لنتائج اجتماع الأمس، مؤكدًا أن الغرفة تتابع أسعار كافة السلع داخل الأسواق من خلال لجان مشكلة للقيام بجولات ميدانية مستمرة على الأسواق على مدار اليوم.

كما توجه بالشكر إلى أبناء بورسعيد على ثقتهم في الغرفة التجارية ببورسعيد والمظهر الوطني الحضاري الذي ظهروا عليه طوال فترة المقاطعة، وما أظهروه من ثقة ومشاعر طيبة عقب البيان الذي أصدرته الغرفة في نهاية اجتماع الأمس.

وجدد رئيس الغرفة تأكيده بأن يظل باب الغرفة التجارية ببورسعيد مفتوحا أمام تجار المدينة الباسلة وأبنائها.

جانب من الحملة

جانب من الحملة

جانب من الحملة

جانب من الحملة

جانب من الحملة