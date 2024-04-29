الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بـ عروسة بحر ومعبد.. انطلاق فعاليات مهرجان النحت علي الرمال ببورسعيد

مهرجان النحت علي
مهرجان النحت علي الرمال ببورسعيد

شهد شاطئ محافظة بورسعيد اليوم الاثنين، انطلاق فعاليات مهرجان النحت علي الرمال معلنًا عن قدوم فصل الصيف وبدء توافد المواطنين علي شاطئ البحر. 

عروسة بحر ومعبد 
ونظمت كلية التربية النوعية بمحافظة بورسعيد مهرجان النحت على الرمال على الشاطئ بمشاركة طلاب كليات المحافظات المختلفة، تحت رعاية الدكتور أيمن إبراهيم رئيس الجامعة.

ونحت الطلاب عروس البحر ومجسم لمعبد مصري أثري، وشعار محافظة المنوفية، وأمواج البحر، والجنين في بطن أمه، وحرص رواد الشاطئ على التقاط الصور التذكارية مع الأعمال الفنية، وأبدوا إعجابهم بمهرجان النحت على الرمال الذي أقيم على شاطئ بورسعيد.

وأقيم المهرجان على الشاطئ مباشرة في نطاق حي الشرق، ونحت الطلاب والطالبات أعمال فنية من رمال الشاطئ، وذلك باستخدام معدات بسيطة تمكنوا من خلالها من رسم لوحات فنية باستخدام الرمال والقواقع، وذلك وسط إصرار على إظهار قدراتهم الفنية التي تعلموها من الجامعة.

وفي شأن آخر، تابع الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، أعمال رفع كفاءة محيط شاطئ المدينة، وذلك من خلال تواجد عمال النظافة والقيام بأعمال النظافة من كنس ورفع المخلفات، بالتعاون مع إدارة النقل الميكانيكي التابعة لديوان مجلس المدينة، وجارٍ استكمال الأعمال بالمناطق المحيطة، وذلك ضمن استعدادات المدينة لاستقبال أعياد الربيع.

مهرجان النحت علي الرمال ببورسعيد

مهرجان النحت
مهرجان النحت
مهرجان النحت علي الرمال
مهرجان النحت علي الرمال
مهرجان النحت ببورسعيد
مهرجان النحت ببورسعيد
النحت علي الرمال ببورسعيد
النحت علي الرمال ببورسعيد
النحت علي الرمال
النحت علي الرمال
مهرجان النحت علي الرمال ببورسعيد
مهرجان النحت علي الرمال ببورسعيد
بورسعيد مهرجان كلية التربية استغلال شاطىء الصيف

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