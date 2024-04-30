الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محافظات

رئيس مدينة بورفؤاد يستعرض سير العمل بالمركز التكنولوجي لإصدار تراخيص المحال العامة

الدكتور إسلام بهنساوي
الدكتور إسلام بهنساوي

تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الثلاثاء، سير وموقف العمل داخل المركز التكنولوجي لإصدار تراخيص المحال العامة الموحد، والوقوف على معدلات سير العمل في  تلقي طلبات المواطنين لتجديد وإصدار تراخيص المحال التجارية وكافة أنواع الأنشطة المتعددة، وذلك فى إطار الاهتمام الدائم والمستمر بمنظومة العمل اليومي لتحسين مستوى كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها.

رئيس مدينة بورفؤاد يستعرض ميدانيًا سير العمل بالمركز التكنولوجي لإصدار تراخيص المحال العامة

واستمع رئيس المدينة من مديرة المركز موقف ومستجدات العمل منذ تشغيل المركز وحتى الٱن، حيث تم استعراض أعداد الرخص التي تم استقبالها، ومستجدات إنشاء قاعدة بيانات، فضلًا عن تحديد أعداد المحال المرخصة والغير مرخصة،

وشدد الدكتور إسلام بهنساوي على الاستمرار في تطوير مستوى الأداء داخل المركز،  والعمل وفق نظام ومعايير محددة، حيث يضم مركز إصدار تراخيص المحال العامة الموحد الجديد إدارات التحصيل ورخص المحلات  والشؤون القانونية والحجز الإداري، بما يساهم في تنظيم عمل المحلات والتيسير على أصحابه عند تلقى الخدمات الخاصة بهم، وذلك فى إطار المنظومة الرقمية الشاملة التى تشملها كافة القطاعات والمؤسسات بالمدينة، ويحقق سهولة حصول المواطن على كافة الخدمات والأعمال المتعلقة بتراخيص المحال العامة بالمحافظة.

ووجه رئيس مدينة بورفؤاد بضرورة قيام أصحاب المحال العامة بسرعة التوجه للمركز التكنولوجى الموحد لإصدار تراخيص المحال العامة لاستخراج رخص المحلات وفقًا للقانون الجديد رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩والتنسيق بين كافة الجهات المختصة بالعمل.

الدكتور إسلام بهنساوي
الدكتور إسلام بهنساوي
الدكتور إسلام بهنساوي
الدكتور إسلام بهنساوي
الدكتور إسلام بهنساوي
الدكتور إسلام بهنساوي
تراخيص بورفؤاد بورسعيد مركز مركز اصدار التراخيص

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