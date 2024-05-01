محافظ بورسعيد يُهنئ الأيدى العاملة من أبناء المدينة الباسلة بعيد العمال

هنأ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، عمال مصر بشكل عام، والأيدي العاملة من أبناء المدينة الباسلة بشكل خاص، بعيد العمال، داعيًا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية بمزيد من الخير والرخاء في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

محافظ بورسعيد يُهنئ الأيدي العاملة بمناسبة عيد العمال

وأكد محافظ بورسعيد أن يوم عيد العمال هو يوم احترام وتقدير لعمال مصر لما يقدمونه من دور بارز وفعال في دفع عجلة التنمية الحقيقية للبلاد، مشيرًا إلى أن مؤشر التنمية الرئيسي هو الاهتمام بحقوق العمال وتطويرهم ورفع مستواهم المهني لأنهم يمثلون الركيزة الأساسية للعمل والإنتاج والتنمية الاقتصادية المنشودة.

وأضاف المحافظ أن الأيدي العاملة من أبناء المحافظة جعلوا من بورسعيد واحدة من أهم المناطق الصناعية، وكذلك واحدة من أكبر المحافظات في كل المجالات، مؤكدًا على فخره بعمال مصر، الذين أسهموا في دفع عجلة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية حاليًا.

كما هنأ اللواء عادل الغضبان، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أبناء المحافظة وأجهزتها التنفيذية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال والذي تحتفل به الدولة في الأول من مايو كل عام، سائلًا الله تعالى أن يوفقه فى استكمال مسيرة نهضتنا الحضارية في شتى آفاق التنمية.

وأكد المحافظ على فخره بجهود الرئيس المخلصة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله في التقدم والرفعة والازدهار.

كما بعث محافظ بورسعيد التهنئة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور حسن شحاتة وزير العمل، ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، والوزراء والمحافظين، متمنيًا أن تنعاد هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة في خير وتقدم ورخاء.