الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد يكرم 83 مدرسة حاصلة على شهادة الاعتماد والجودة

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

كرم اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، عدد ٨٣ مدرسة حاصلة على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والتربوي بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد والدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة والدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية وقيادات التعليم.

 

تكريم 83 مدرسة حاصلة على شهادة الاعتماد والجودة

جاء ذلك من خلال احتفالية أقيمت بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة أدارتها الأستاذة سماح الجوهري مدير إدارة الاتصال السياسي، وقدم من خلالها أطفال مرحلة رياض الأطفال فقرة استعراضية وطنية ابتهاجا واحتفالا بعيد تحرير سيناء.

ومن خلال عرض تقديمي، عرض الدكتور محمد عبد التواب أبرز الإنجازات التى حققها تعليم بورسعيد خلال الفترة الحالية فى شتى المناحي، موجها الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه الدائم والمتواصل لملف التعليم ببورسعيد.

وأعرب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد خلال كلمته للحضور، عن فخره بقرار الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التربوي التابعة لرئاسة مجلس الوزراء باعتماد وتجديد اعتماد ٨٣ مؤسسة تعليمية ببورسعيد.

وأضاف محافظ بورسعيد أن اعتماد الهيئة لمؤسسات جديدة يضاف إلى سلسلة جهود المديرية وإدارة الجودة هذا العام، ويعتبر إنجازا جديدا يضاف إلى الإنجازات التي حققها تعليم بورسعيد على مدار العام الدراسي في مجال الجودة والاعتماد.

ولفت المحافظ إلى أن هذه الخطوة تعتبر ضرورة للارتقاء بالعملية التعلمية وتستهدف تحقيق المؤسسة التعليمية لنواتج التعلم وفق رؤية مصر 2030 والتي ترتكز على تربية الأجيال وتعليمهم وتأهيلهم للقيام بأدوارهم وتحملهم المسئولية في بناء مجتمعهم وتشجيع المدارس على تحقيق الجودة والوصول لمستويات عالية من الإتقان والتميز.

ووجه محافظ بورسعيد التهنئة لقيادات التعليم ومديري وأعضاء جميع المؤسسات التعليمية الحاصلة على الاعتماد والمجدد لها تحت إشراف إدارة الجودة لجهودهم البارزة وعملهم المتواصل الدءوب متمنيا لهم دوام التقدم والرقي.

وقدم اللواء عادل الغضبان شهادات التقدير لمسئولى إدارة الجودة بمديرية التربية والتعليم، وعلى رأسهم محمد بدوى مدير الإدارة وأعضاء الإدارة ورؤساء الأقسام بمختلف الإدارات التعليمية ومديرو المدارس وممثلو المدارس الحاصلة على الاعتماد وعددهم ٨٣ مدرسة، بالإضافة إلى ٢٢ من المنسقين الداعمين بإجمالى ١٠٥ محتفين بهم.

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بورسعيد مدارس مؤسسات التربية والتعليم جودة

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