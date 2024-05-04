السبت 04 مايو 2024
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محافظات

محافظ بورسعيد مهنئًا الأقباط بعيد القيامة: أؤكد على وحدة أبناء مصر كنسيج وطني واحد

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

هنأ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، قائلا « يطيب لي أن أهنئ الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة عليكم وعلى كل المصريين بالخير واليمن والبركات".

محافظ بورسعيد يهنئ الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

وأكد محافظ بوسعيد على وحدة أبناء مصر كنسيج وطني واحد، مشيدًا بمشاعر الأخوة والتماسك والتلاحم الكبير التي تجمع بين المسيحيين والمسلمين، داعيا الله أن يديم المودة والرحمة بين أبناء الوطن، وأن يعيد الله الأعياد على مصرنا في خير وسلام.

وأضاف محافظ بورسعيد أن روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين جميع طوائف الشعب المصري تتجلى في أبهى صورة لها في مصر، وتعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان، مشددًا على أن المصريين نسيج واحد، وشركاء في بنيان واحد، ومصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصري في مواجهة التحديات لاستكمال مسيرة التنمية.

تطوير وتوسعة

وفي شأن آخر أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن استمرار الأعمال بمشروع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة وإضاءة ورصف منطقة زمزم القديمة بحي الضواحي  ، ويأتي ذلك في إطار الخطة الموسعة للارتقاء بالمناطق السكنية خاصة في الأحياء الأكثر كثافة سكانية  ، تحت إشراف جهاز تعمير سيناء - منطقة تعمير بورسعيد بالتنسيق مع حي الضواحي  .

وأوضح محافظ بورسعيد أن الأعمال تشمل رصف الطرق الداخلية بالمنطقة، وتوسعتها ووضع الاسفلت بالشوارع، وعمل بالوعات للأمطار، ورفع كفاءة أعمدة الإضاءة وزيادة نسبة المسطحات الخضراء، وذلك بما يحقق واجهة حضارية للمنطقة.

ووجه محافظ بورسعيد بالالتزام بالخطة الزمنية المقررة للانتهاء من أعمال تطوير منطقة زمزم القديمة، والمتابعة الميدانية اولا أول، مشددا على التنسيق بين كافة المسئولين عن التطوير.

الغصبان محافظ بورسعيد تهنئة مصر

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