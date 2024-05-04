بورسعيد: حدائق حي المناخ تستعد لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم

كثَّف فريق العمل الميداني لإدارة الحدائق بحي المناخ في محافظة بورسعيد، اليوم السبت، من أعمال رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء والجزر الوسطي والأحواض بكل الشوارع والمناطق السكنية والميادين بنطاق الحي ضمن استعدادات عيد القيامة وأعياد الربيع.

استعدادات أعياد الربيع في بورسعيد

من جهته، قال المهندس نعمان علي نعمان، رئيس حي المناخ، لـ"الدستور"، إن أعمال الصيانة والنظافة والتجميل وحش النجيلة وأعمال الحدية وتقليم الأشجار في حدائق المناخ قد أجريت بالمنطقة السابعة الشعبية، والحدائق والمسطحات الخضراء بالمنطقة الأولى، وحديقة الشجرة بمنطقة العاشر من رمضان، وحديقة ٦ أكتوبر امتداد شارع الناصر، وحديقة علم الدين امتداد شارع الناصر؛ وذلك استعدادًا لاستقبال المواطنين في أعياد الربيع.

وأشار إلى متابعة أعمال النظافة والتجميل في الأحواض بالجزر الوسطى امتداد شارعي ٢٣ يوليو وعاطف السادات، وتم رفع المخلفات الزراعية الناتجة عن الأعمال السابقة وجميعها بنطاق الحي.

يأتي ذلك تنفيذًا لمبادرة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بتطوير المساحات الخضراء بالمحافظة، لتصبح بالمظهر الحضاري والجمالي اللائق بمكانة بورسعيد.

أعمال صيانة الكهرباء

كما تابع رئيس حي المناخ، فريق العمل الميداني لإدارة الكهرباء في الحي، أثناء تأدية الأعمال الدورية من تأمين وصيانة وإصلاح الأعطال بأعمدة الإنارة بالشوارع والمناطق السكنية بنطاق الحي ومنها منطقة الحرية الكبيرة، حتى لا تمثل خطورة على حياة المواطنين، وفي إطار خطة الصيانة الشاملة لأعمدة الإضاءة وولاعات التغذية وإصلاح الأعطال بنطاق الحي.

وأكد نعمان، الانتهاء من أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات والكنس وتجريف ورفع الرمال بجوار الأرصفة، وذلك بالمناطق الثانية تعمير، وشارع عبدالهادي الحديدي ومحيط مركز شباب الاستاد ومنطقة الفيلات ومجمع الإعلام وخلف حديقة الأمل بشارع عاطف السادات ومناور منطقة قشلاق السواحل، وشارعيِّ ٢٣ يوليو والأمين بنطاق الحي.

يأتي ذلك بمشاركة فريق العمل الميداني لإدارة تحسين البيئة في حي المناخ، مدعمين بسيارات ومعدات وأدوات الحي، وتنفيذًا للخطة الشاملة لرفع كفاءة كافة مناطق وشوارع الحي وبالتوازي مع أعمال الجمع المنزلي للقمامة.

حدائق حي المناخ

حدائق حي المناخ