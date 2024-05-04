وفرت كل سبل الراحة للمواطنين.. بورسعيد مستعدة لعيد القيامة وشم النسيم

قال الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤادفي بورسعيد، اليوم السبت، إن هناك استعدادات مكثفة لاستقبال عيد القيامة المجيد وشم النسيم، من خلال توجيه كافة الأجهزة التنفيذية على مستوى المدينة بتكثيف الجهود لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين خلال أجازة الأعياد، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك تكليفات بضرورة توفير سبل الراحة للمواطنين من خلال تجهيز الشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات، بجانب تكثيف حملات النظافة في محيط الكنائس، تزامنًا مع أعياد القيامة وشم النسيم.

رئيس مدينة بورفؤاد يوجه كافة الأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعداد القصوى.

وفي هذا السياق، وجه الدكتور إسلام بهنساوي بالتواجد الدائم للقيادات التنفيذية على مستوي المدينة التي يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين، مشددًا بتكثيف حملات النظافة في جميع الشوارع والميادين ورفع كفاءة الحدائق على أعلى مستوى، وتقسيم العمل إلى ورديات وزيادة أعداد العمال، ورفع كفاءة محيط كنائس المدينة على أعلى درجة من الكفاءة، لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري خلال العيد.

كما شدد رئيس مدينة بورفؤاد على جاهزية المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف، ورفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات والإسعاف خلال الأعياد، هذا وشدد رئيس مدينة بورفؤاد على التعامل بكل حزم مع كافة أنواع الإشغالات وتكثيف الحملات لمنع أي أعمال مخالفة للقانون وتكثيف الحملات المرورية علي الطرق العامة وفي الميادين لتحقيق أقصي سيولة مرورية بالشوارع والميادين بنطاق المدينة، وإلتزام مرفق المعديات باتخاذ كافة الإجراءات لضمان تيسير تنقلات المواطنين على مدار اليوم.

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد أن المدينة جاهزة لاستقبال الأعياد، وتستعد لاستقبال الزائرين من جميع المحافظات، كما وجه سيادته بتوفير كافة سبل الراحة للمواطن، ومتابعة أسعار الكافتيريات والشماسي وتكثيف تواجد فرق الإنقاذ على شاطىء مدينة بورفؤاد، ومتابعة أعمال تجميل ونظافة الشاطىء، لتكون على أعلى مستوى.