السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

سارة حواس تكشف لـ"الدستور" تفاصيل مشاركتها في مهرجان "مينيج باو الدولي"

سارة حواس
سارة حواس

تشارك الكاتبة المترجمة دكتورة سارة حواس،  في فعاليات الدورة الثانية لمهرجان مينيج باو الدولي لمحو الأمية الثقافية، والذي يعقد في أندونيسيا خلال الفترة من7 إلى 12 مايو الجاري.

 

محو الأمية الثقافية من مناظير مختلفة

 

وفي تصريحات خاصة لـ “الدستور”، كشفت دكتورة سارة حواس عن تفاصيل مشاركتها في الدورة الثانية لمهرجان مينيج باو الدولي لمحو الأمية الثقافية، قائلة: أقدم ورقتي البحثية بعنوان ''محو الأمية الثقافية من مناظير مختلفة''.

 

وعن تفاصيل ورقتها البحثية المعنونة بـ ''محو الأمية الثقافية من مناظير مختلفة''، أوضحت سارة حواس: تناولت البحث عن المصطلح، من صاحب هذا المصطلح وعن أهمية معرفة طبيعة الثقافات الأخرى من عادات وتقاليد وطقوس وأن الوعي بمعرفة الاختلافات بين الشعوب المختلفة يؤدي إلى تواصل مثمر بين الشعوب وأن السفر إلى دول مختلفة والاندماج معهم يسهل عملية التواصل والتعرف بعاداتهم وتقاليدهم وأيضا بخلفياتهم الاجتماعية والسياسية والثقافية.

 

واستكملت “حواس”: كما تحدثت عن رسالة الماجستير الخاصة بي ''أساليب الطلب والاعتذار في الحوار الإنجليزي والعربي: دراسة لغوية مقارنة''، نموذجا ومثالا على أهمية الوعي بالثقافات الأخرى واختلافاتها لتواصل ناجح ومثمر وذلك عن طريق التعرف بأساليب الطلب والاعتذار بين الثقافتين العربية والإنجليزية وهذه أول مشاركة لي في هذا المهرجان، في دورة الثانية للمهرجان.

 

وواصلت: “إيريك دونالد هيرش”،: “هو الذي صك مصطلح الأمية الثقافية، تحدثت عنه في ورقتي البحثية وعن كتابه الذي تحدث فيه عن المصطلح، وكيف أثر كتابه على نشر الوعي بين الشعوب بضرورة معرفة الاختلافات بين الشعوب لتواصل ناجح ومثمر”.

 

 

واختتمت سارة حواس قائلة: كما سأقرأ خلال مشاركتي في مهرجان مينيج باو الدولي لمحو الأمية الثقافية، ترجماتي لقصائد الشاعر الكبير أحمد الشهاوي التي ستنشر في كتاب في يونيو القادم 2024،  كما سيشارك في المهرجان العديد من الأكاديميين والشعراء من مختلف أنحاء العالم: الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا وبلغاريا وفيتنام وبورت ريكو وبنجلاديش والهند وأندونيسيا وكولومبيا.

 

 

يشار إلى أن “سارة حواس”، أكاديمية ومترجمة، صدر لها مطلع العام الجاري، عن بيت الحكمة للثقافة كتاب، "ثُقب المِفتاح لا يَرَى.. عُشرون شاعرةً أمريكيةً حائزات على جائزتيْ نوبل وبوليتزر"، بالتزامن مع دورة معرض القاهرة الدولي للكتاب الخامسة والخمسين. 

سارة حواس مهرجان مينيج باو الدولي لمحو الأمية الثقافية أحمد الشهاوى محو الأمية الثقافية أساليب الطلب والإعتذار إيريك دونالد هيرش

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