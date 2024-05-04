بعد انهيارها فى عزاء والدتها.. ريم أحمد توجه رسالة لجمهورها

وجهت الفنانة ريم أحمد الشكر لكل من شاركها تشييع جثمان والدتها إلى مثواه الأخير، وكذلك من قدموا واجب العزاء الذي أقيم مساء أمس الجمعة بالحامدية الشاذلية.

وقالت "ريم" خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام: "شكر الله سعيكم وعظّم أجركم وغفر ذنبكم، شكرًا لمن حضر صلاة الجنازة والدفن وقدم واجب العزاء في المسجد أو المنزل، تليفونيًا أو على مواقع التواصل"، مضيفة: "شكرًا لوجودكم جنبنا في هذه اللحظات الصعبة، نرجو منكم الدعاء وقراءة الفاتحة للمغفور لها بإذن الله والدتي فاتن الراعي".

وأعلنت الفنانة ريم أحمد وفاة عن والدتها منذ ثلاثة أيام، قائلة: "أمي الجميلة الغالية أعظم حاجة في حياتي.. إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون، توفيت والدتي فاتن الراعي أرجو قراءة الفاتحة والدعاء".

وانهارت الفنانة ريم أحمد خلال تلقيها واجب العزاء في والدتها وسط عدد من نجوم الوسط الفني الذين شاركوها حزنها.